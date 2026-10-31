În 2026, pentru aceeași funcție și aceleași condiții, salariul de bază al angajaților de la stat rămâne la nivelul din decembrie 2025, potrivit Legii nr. 141/2025. Ca să verifici cât trebuie să primești, compară decizia de încadrare și fluturașul de salariu cu lista salarială a instituției.

Suma din grilă nu este cea care intră în cont: la salariul de bază se pot adăuga drepturile cuvenite pentru postul tău, iar din total se scad taxele și eventualele alte rețineri.

Unde găsești salariul de bază

Legea nr. 153/2017 împarte posturile pe domenii și cuprinde salariile în anexele sale. Pentru suma aflată efectiv în plată, instituția angajatoare trebuie să publice listele de salarii la 31 martie și 30 septembrie în fiecare an. În administrația locală, salariile sunt stabilite prin hotărârea consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București.

Găsește în decizia de încadrare funcția, gradul sau treapta și gradația dată de vechime. Caută domeniul și anexa corespunzătoare din Legea nr. 153/2017. Dacă lucrezi în administrația locală, verifică și hotărârea consiliului. Compară postul tău cu lista de salarii publicată de instituție, apoi cu salariul de bază de pe fluturaș.

Legea nr. 153/2017 nu stabilește salariile personalului BNR, ASF, ANRE și ANCOM. Pentru aceste instituții, grila din lege nu este punctul de plecare.

Cum se adaugă vechimea

Gradația este treapta salarială legată de anii lucrați. Potrivit Legii nr. 153/2017, procentele se aplică succesiv, nu se adună toate la salariul de pornire. După îndeplinirea condiției de vechime, noua gradație se acordă din prima zi a lunii următoare.

Gradația Vechimea Creșterea față de treapta anterioară 1 3-5 ani 7,5% 2 5-10 ani 5% 3 10-15 ani 5% 4 15-20 de ani 2,5% 5 Peste 20 de ani 2,5%

Dacă ai trecut la altă gradație în 2026, verifică noua încadrare. Menținerea salariului la nivelul din decembrie 2025 privește aceeași funcție și aceleași condiții.

De ce coeficientul nu mărește automat salariul

Coeficientul din anexă se înmulțește, ca regulă generală din 2023, cu salariul minim brut pentru calculul salariului de bază. În 2026 însă, Legea nr. 141/2025 menține salariile de bază la nivelul din decembrie 2025 pentru aceeași funcție și aceleași condiții. Prin urmare, calculul făcut cu noul salariu minim poate da alt rezultat decât suma aflată în plată.

Salariul minim brut este de 4.325 lei pe lună de la 1 iulie 2026, potrivit HG nr. 146/2026. Creșterea lui nu înseamnă o majorare automată a tuturor salariilor bugetarilor.

Ce drepturi se pot adăuga

Sporurile și celelalte drepturi depind de post și de condițiile de lucru. Legea nr. 141/2025 le menține, ca regulă în 2026, cel mult la nivelul din decembrie 2025 pentru aceleași condiții; actele speciale stabilesc unele cuantumuri și condiții distincte.

Dreptul Cuantumul Când se poate acorda Muncă de noapte 25% din salariul de bază Cel puțin 3 ore de noapte în timpul normal de lucru; Legea nr. 153/2017 Condiții periculoase sau vătămătoare Până la 300 lei brut pe lună Proporțional cu timpul lucrat, din 1 iulie 2025 până la 31 decembrie 2026; OUG nr. 36/2025 Titlul de doctor 500 lei brut pe lună În 2026, pentru activitate în domeniu și atribuții măsurabile înscrise în fișa postului; OUG nr. 7/2026 Hrană 347 lei pe lună În 2026, pentru salarii lunare nete de cel mult 6.000 lei, dacă nu există alt drept de hrană; Legea nr. 153/2017 Vouchere de vacanță 800 lei pe an În 2026, pentru salarii de bază lunare nete de cel mult 6.000 lei; Legea nr. 141/2025

Limita de 30% pentru sporuri și alte drepturi se calculează pe bugetul total al instituției, potrivit Legii nr. 153/2017. Nu este un spor de 30% garantat fiecărui angajat. Voucherele de vacanță sunt un drept anual, nu bani adăugați lunar la suma virată în cont.

În 2026, orele suplimentare se compensează, ca regulă, cu timp liber în următoarele 90 de zile, potrivit Legii nr. 141/2025. Pentru unele categorii din domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale există excepții.

Din brut până la banii din cont

Brutul cuprinde salariul de bază și drepturile salariale care se adaugă acestuia. Pentru calculul obișnuit, se scad contribuția la pensie de 25%, contribuția la sănătate de 10% și impozitul de 10%; impozitul se aplică după scăderea contribuțiilor și, dacă este cazul, a deducerii personale. Aceste cote provin din OUG nr. 79/2017 și se aplică veniturilor salariale din 1 ianuarie 2018.

Exemplul de mai jos este ipotetic. Presupune că salariul de bază, sporul și indemnizația de hrană intră toate în brutul impozabil, că nu există deducere personală și că nu sunt alte rețineri. Valorile sunt orientative, deoarece tratamentul unui drept concret depinde de natura lui.

Etapa calculului Suma, în lei Salariu de bază 6.000,00 Spor 600,00 Indemnizație de hrană 347,00 Brut total 6.947,00 Contribuție la pensie 1.736,75 Contribuție la sănătate 694,70 Impozit 451,56 Net, înaintea altor rețineri 4.064,99

Există o regulă separată pentru anumite salarii minime. Din iulie până în decembrie 2026, OUG nr. 89/2025 lasă 200 lei pe lună fără impozit și contribuții numai pentru salariații cu contract de muncă și normă întreagă, la funcția de bază, plătiți cu salariul minim, dacă venitul brut luat în calcul nu depășește 4.600 lei. La verificarea acestui plafon nu intră tichetele, voucherele și indemnizația de hrană.

Ce verifici când fluturașul nu se potrivește

Compară funcția, gradul, gradația și salariul de bază cu decizia de încadrare și lista instituției. Verifică zilele și orele lucrate, apoi fiecare spor, procentul sau suma lui și drepturile de hrană. Urmărește brutul, contribuțiile, impozitul, deducerea personală și orice altă reținere până la netul virat. Cere serviciului de salarizare calculul detaliat dacă diferența rămâne.

Ce este lege și ce este doar proiect

La 31 octombrie 2026, grila de bază rămâne cea din Legea nr. 153/2017, împreună cu regulile speciale aplicabile în 2026. Proiectul L288/2026, adoptat de Senat la 28 iulie 2026, figura la Senat ca trimis Camerei Deputaților pentru dezbatere. El privește în principal reguli pentru personal și ocuparea posturilor, nu o nouă grilă generală de salarii deja în vigoare.