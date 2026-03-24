Tranzacții de aproximativ 580 de milioane de dolari au fost efectuate pe piața petrolului cu doar 15 minute înainte ca președintele american Donald Trump să anunțe pe rețeaua Truth Social existența unor „conversații productive” cu Teheranul. Anunțul a declanșat o volatilitate masivă pe piețele de energie, ridicând semne de întrebare serioase.

Miza de 580 de milioane

Mai exact, între orele 6:49 și 6:50, ora New York-ului, și-au schimbat proprietarii circa 6.200 de contracte futures pe petrolul Brent și West Texas Intermediate (WTI). Volumul tranzacțiilor a explodat cu doar 27 de secunde înainte de ora 6:50. Iar la scurt timp, contractele futures care urmăresc indicele S&P 500 au urcat și ele, pe un volum la fel de vizibil.

Deocamdată, nu este clar dacă tranzacțiile au fost făcute de o singură entitate sau de mai multe.

Reacția Casei Albe

Postarea lui Trump, publicată la 7:04, a provocat o vânzare masivă pe piețele energetice globale. În același timp, bursele europene și contractele futures pe S&P 500 au crescut, investitorii ajustându-și rapid așteptările privind un conflict prelungit în regiune.

Casa Albă a negat orice implicare. „Singurul obiectiv al preşedintelui Trump şi al oficialilor administraţiei este să acţioneze în interesul cetăţenilor americani. Orice implicaţie că oficialii ar profita ilegal de informaţii interne fără dovezi este nefondată şi iresponsabilă,” a transmis Kush Desai, purtătorul de cuvânt.

„Tranzacții cu adevărat anormale”

Analiștii compară mișcările cu pariurile extrem de profitabile plasate anterior pe platforma de predicții Polymarket, care vizau atacurile SUA asupra Iranului și Venezuelei. Dar v-ați gândit vreodată cine ar risca atât de mult, atât de precis?

„Este greu de dovedit o legătură directă… dar nu poţi să nu te întrebi cine ar fi fost suficient de agresiv să vândă futures cu 15 minute înainte de postarea lui Trump”, a declarat un strateg financiar. Mai mulți manageri de fonduri speculative susțin că nu e un caz izolat, ci doar una dintre multele tranzacții mari realizate chiar înainte de anunțuri guvernamentale importante din ultimele luni. Un manager de portofoliu a descris fenomenul ca generând „un nivel de frustrare” printre investitori.

Un alt investitor, cu experiență vastă, a fost și mai direct. „Experienţa mea de 25 de ani arată că astfel de tranzacţii sunt cu adevărat anormale. Este luni dimineaţa, nu există date importante, nu sunt anunţuri Fed de anticipat. Este o tranzacţie neobişnuit de mare pentru o zi fără evenimente… Cineva tocmai s-a îmbogăţit rapid”, a afirmat acesta.

Iranul neagă orice discuție

Numai că, la scurt timp, povestea s-a complicat. Parlamentarul iranian Mohammad-Bagher Ghalibaf a negat categoric existența unor negocieri între Washington și Teheran. Această declarație a generat o retragere a acțiunilor globale și noi achiziții pe piețele energetice.

Pe bune, cum vine asta? Oficialul iranian a avut o explicație clară. „Ştirile false sunt folosite pentru a manipula pieţele financiare şi energetice şi pentru a scăpa de situaţia dificilă în care se află SUA şi Israelul”, a afirmat Ghalibaf.

Dincolo de acuzații, experții în energie subliniază că vânzările de contracte futures nu sunt neobișnuit de mari în contextul unei piețe active. Totuși, sincronizarea lor perfectă cu mișcările pe gazele europene și cu influxurile recente din fonduri (bani care par să fi fost pregătiți pentru așa ceva) indică o pregătire pentru mișcări bruște ale prețului. Episodul ridică întrebări serioase despre granița fină dintre anticiparea pieței și folosirea unor informații privilegiate.