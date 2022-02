Mugur Isărescu: În următorii doi ani economia va creşte cu 4,5% în fiecare an, dar există vulnerabilități

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a menţionat la o întâlnirea cu ambasadoarea Franţei la Bucureşti şi reprezentanţi ai Mouvement des Entreprises de France International că prognozele indică o creştere economică de 4,5% pe an, în următorii doi ani, dar România are în continuare câteva vulnerabilităţi legate de creşterea inflaţiei din cauza crizei din energie, creşterea deficitului de cont curent, deficitul fiscal mare care trebuie rapid corectat şi creşterea datoriei publice chiar dacă este sub 40% din PIB, scrie ZF, citat de Mediafax.

Din punct de vedere financiar, acesta a menţionat că rezervele valutare ale României sunt suficiente pentru a face faţă unor şocuri externe.

Sistemul bancar este într-o poziţie bună, nivelul de adecvare al capitalului şi indicatorii de lichiditate fiind peste pragurile minime.

Băncile din Romănia, au avut în 2021 al şaptelea an consecutiv pe profit cu un ROE de peste 13% în primele 11 luni din 2021, când profitul net a ajuns la 7,5 mld. de lei.