Viitorul lider al Ungariei, Péter Magyar, a anunțat o schimbare majoră de politică. Ungaria nu se va mai opune împrumutului de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl pregătește pentru Ucraina, un pachet financiar blocat anterior de premierul în funcție, Viktor Orbán.

Schimbare de macaz la Budapesta

Într-o conferință de presă susținută luni la Budapesta, Magyar a clarificat noua poziție a țării sale. El a precizat că Ungaria „își va menține opțiunea de a nu participa financiar la acest împrumut”. Budapesta se dă la o parte. Această decizie permite, în esență, Uniunii Europene să aprobe rapid finanțarea, ocolind vechiul veto care a ținut pe loc întregul proces.

Bruxelles-ul apasă pe accelerație

Iar reacția de la Bruxelles nu a întârziat. Oficialii europeni doresc să accelereze procesul de eliberare a fondurilor, mai ales după înfrângerea categorică suferită de Orbán în alegerile de duminică, eveniment ce a pus capăt celor 16 ani ai săi la putere. Potrivit unui oficial cipriot, Cipru, care deține în prezent președinția rotativă a UE și stabilește multe dintre prioritățile politice, va aduce subiectul în discuție la o reuniune a ambasadorilor statelor membre cât mai curând posibil.

Miza electorală a lui Orbán a eșuat

Strategia lui Orbán a eșuat.

Viktor Orbán a făcut din opoziția față de Ucraina un pilon central al campaniei sale electorale. E drept că, inițial, el aprobase acest împrumut critic în decembrie, alături de ceilalți lideri UE. Numai că ulterior și-a schimbat poziția, invocând ca pretext blocarea unei conducte de petrol din Ucraina, avariată în urma unui atac cu dronă rusească (un argument care, se pare, nu a convins pe toată lumea).

V-ați întrebat de ce a contat atât de mult votul unei singure țări? Răspunsul stă în regulile Uniunii. Aprobarea acestei finanțări masive necesită unanimitatea celor 27 de state membre, motiv pentru care veto-ul Ungariei a putut bloca întregul mecanism european luni la rând.