DataCor, o companie antreprenorială românească specializată în soluții pentru clădiri inteligente și eficiență energetică, demarează un plan ambițios de extindere internațională. După ce a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de peste 17 milioane de euro, compania fondată acum 23 de ani în Bistrița vizează consolidarea prezenței pe cel puțin două piețe europene în următorii trei-patru ani, folosind ca rampă de lansare programul de accelerare MoonShotX.

Strategia din spatele extinderii internaționale

Decizia de a depăși granițele naționale nu este doar o mișcare de creștere, ci și una de management al riscului, într-un context economic global volatil. Diversificarea surselor de venit și atenuarea riscului valutar sunt pilonii centrali ai acestei strategii. Iar CEO-ul companiei, Bogdan Bilegan, explică raționamentul economic din spatele acestei decizii.

„Pe moment, strategic vorbind, cu siguranţă ne dorim să ieşim pe pieţe externe. Motivele sunt cele care ne-au şi atras, de fapt, către program şi anume să distribuim puţin sursele de venituri şi pe alte pieţe, ceea ce ne-ar asigura o anumită stabilitate plus un flux de valută atât de important pentru noi”, a declarat acesta. El a adăugat că, prin natura proiectelor derulate în România, compania gestionează deja sume considerabile în valută: „Prin natura proiectelor pe care noi le realizăm aici în ţară, de regulă avem o masă monetară în valută pe care o transferăm către diverse furnizări şi atunci riscul valutar începe să mai scadă. Riscul celălalt economic îl distribui către mai multe pieţe.”

MoonShotX, catalizatorul planurilor de viitor

Vehiculul ales pentru această expansiune este programul MoonShotX (o inițiativă Raiffeisen Bank România în parteneriat cu InnovX), dedicat companiilor românești cu cifre de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro. Aflat la a doua ediție, programul se derulează pe parcursul a opt luni și include sesiuni de învățare pe piețe cheie precum Statele Unite, Austria, Regatul Unit și Japonia. Bogdan Bilegan a povestit, într-un interviu menționat de zf, cum a ajuns DataCor să participe.

„Am auzit de MoonShotX la un eveniment organizat de Raiffeisen, unde am primit şi eu invitaţie. Uitându-mă pe agentă, două lucruri mi-au atras atenţia, un speaker al Raiffeisen despre condiţiile macroeconomice în care ţara se află în anul acesta. Pe de altă parte, un al doilea punct care mi-a atras atenţia a fost tocmai programul MoonShotX”, a spus CEO-ul DataCor. Acesta a continuat: „Mergând acolo, am aflat mai multe despre program şi am decis împreună cu colegii să aplicăm şi noi şi mă bucur tare mult că am fost aleşi dintr-un număr destul de consistent de companii care au aplicat pentru acest program. Acesta e un lucru care mă bucură nespus”.

Experiența în cadrul programului este descrisă ca fiind intensă, dar extrem de valoroasă. „Este un efort destul de mare atât din partea organizatorilor, cât şi din partea cursanţilor. E un program intens, care durează toată ziua, extrem de multă informaţie, foarte multă informаţie extrem de valoroasă venită de la prezentatori, multe lucruri pe care le-am învăţat şi probabil o să le aplicăm chiar din următorul an, chiar şi pentru piaţa internă se aplică”, a detaliat Bilegan. „Pe lângă lucrurile pe care le-am învăţat, am descoperit şi o sumedenie de oameni faini, încă vorbim de organizatori sau de participanţi, s-a creat o comunitate foarte frumoasă”.

Obiective clare pe termen scurt și lung

Planurile sunt precise.

Pe termen scurt, miza este calificarea în etapa următoare a programului. „Pe termen scurt, ne dorim să fim una dintre cele 10 companii care să meargă să se prezinte mai departe în ţările pe care le-am ţintit, după care să descoperim potenţialul în fiecare ţară şi să decidem unde ne vom poziţiona prioritar”, a subliniat Bogdan Bilegan. Dar cum arată, până la urmă, viziunea pe termen lung? „Raportându-ne la programul MoonShotX, peste 3-4 ani mi-aş dori să ne vedem în cel puţin două ţări europene, cu prezenţă acolo şi una deja consolidată. Iar în cealaltă parte, uşor sentimentală, emoţională, mi-aş dori ca să păstrăm legătura cu toţi colegii din această cohortă, să împărţim experienţe şi să ne ajutăm unii pe alţii”.

Cine este DataCor. O afacere de 23 de ani

E drept că, dincolo de cifre, povestea DataCor este una a creșterii organice, pornită dintr-un centru regional. „DataCor e o companie antreprenorială cu capital românesc 100%. Am înfiinţat-o acum 23 de ani în Bistriţa, iar în acest timp am devenit o companie cu prezenţă naţională, cu peste 160 de colegi în acest moment, cu prezenţă în sudul ţării, aici la Bucureşti, Bistriţa cu sediul administrativ şi centre de suport, Cluj. Chiar în anul acesta am deschis un nou punct de prezenţă la Oradea pentru a fi şi în vestul ţării”, explică fondatorul companiei. Si pentru el, resursa umană rămâne activul principal: „Cel mai important lucru este că suntem peste 160 de oameni aici, ne dorim să fim o echipă extrem de unită, pentru noi practic oamenii sunt cei care contează”.

Cu o cifră de afaceri de peste 17 milioane de euro și o rată a profitului de peste 10% anul trecut, compania se definește ca un jucător mediu în piața sa, dar cu o ofertă complexă de servicii integrate pentru clădiri comerciale și industriale. „Ne poziţionăm ca firmă mijlocie în piaţa în care activăm. Suntem o companie de proiect, mergem către clădirile comerciale-industriale pe care ne place să spunem că le facem mai inteligente, mai sustenabile din punct de vedere energetic, venim cu soluţii croite pentru fiecare proiect, pentru fiecare client în parte. În concret, plecând de la infrastructura IT, electrică, de automatizări, diverse sisteme pentru reducerea consumului de energie, diverse sisteme pentru producţie, stocare de energie. Venim cu cunoştinţele din spate, cu un o echipă care poate să livreze proiectele la cheie, de la faza de design până la implementare şi mentenanţă ulterioară. si în cursul acestor ani am avut parte de proiecte foarte provocatoare pentru diverşi clienţi din zona comercială, industrială, a centrelor de date”, a concluzionat Bogdan Bilegan.