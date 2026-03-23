Digitalizarea administrației publice nu mai este o opțiune, ci o obligație. Odată cu adoptarea Directivei Europene de Accesibilitate (EAA 2019/882) și a cerințelor programului DigiLocal, primăriile din România sunt puse în fața unor termene limită clare și a unor standarde tehnice pe care multe dintre ele nu le îndeplinesc încă.

În acest context, o agenție digitală din Constanța vine cu o soluție adaptată nevoilor administrațiilor locale.

Problema: site-uri depășite și neconforme

Conform estimărilor din industrie, o mare parte dintre site-urile primăriilor de comune și orașe mici din România nu respectă cerințele actuale ale legislației europene.

Multe dintre acestea au fost realizate acum mai bine de un deceniu, nu sunt optimizate pentru dispozitive mobile și nu îndeplinesc standardele de accesibilitate WCAG 2.1, nivel AA.

Pe lângă aspectul tehnic, există și o componentă funcțională importantă: integrarea cu platforme precum Ghișeul.ro, Regista.ro sau eMol devine tot mai necesară pentru a facilita interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice.

Soluția vine de la NEXTRY

NEXTRY, agenție digitală fondată în Constanța, cu birouri și în București și Cluj-Napoca, a dezvoltat un pachet dedicat primăriilor care include tot ce este necesar pentru conformarea cu reglementările europene: de la design responsiv și modul de accesibilitate WCAG 2.1 AA, până la integrarea cu platformele guvernamentale obligatorii.

„Am observat că multe primării au nevoie de sprijin în procesul de digitalizare, dar sunt blocate de bugete limitate și de lipsa expertizei tehnice la nivel local. Am creat un pachet care acoperă toate cerințele legale, la un preț accesibil, cu livrare în maximum 45 de zile.”

Lucian Budeanu, CEO NEXTRY

Pachetul include, printre altele:

Site complet conform cu cerințele DigiLocal și standardele europene

Modul de accesibilitate integrat (WCAG 2.1, nivel AA)

Integrare cu Ghișeul.ro, Regista.ro și eMol

Panou de administrare simplu, adaptat pentru personalul primăriei

Mentenanță gratuită timp de 12 luni

Rezultate concrete în Dâmbovița

Agenția a finalizat deja proiecte de digitalizare pentru primării din județul Dâmbovița, unde a reușit să livreze site-uri complet funcționale și conforme în mai puțin de două luni. Feedback-ul din partea administrațiilor locale a fost pozitiv, iar colaborările continuă cu noi primării din județele limitrofe.

„Ceea ce ne diferențiază este faptul că înțelegem atât partea tehnică, cât și realitățile cu care se confruntă o primărie de comună. Nu livrăm un simplu site, ci o soluție completă pe care echipa primăriei o poate gestiona fără cunoștințe tehnice avansate.”

Lucian Budeanu, CEO NEXTRY

Un context legislativ care impune acțiune

Directiva Europeană de Accesibilitate (EAA 2019/882) prevede ca toate site-urile instituțiilor publice să respecte standarde stricte de accesibilitate până în anul 2030. Termenul poate părea îndepărtat, dar procesul de achiziție publică, migrarea datelor și testarea platformelor necesită timp. Specialiștii recomandă ca primăriile să înceapă procesul de conformare cât mai devreme posibil.

În plus, programul DigiLocal, lansat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, stabilește cerințe specifice pentru prezența online a administrațiilor locale — cerințe pe care multe primării nu le îndeplinesc în prezent.

Cum pot primăriile să afle mai multe

Primăriile interesate de digitalizare pot solicita o consultație gratuită pentru a evalua stadiul actual al prezenței lor online. Mai multe detalii despre pachetele disponibile sunt prezentate pe blogul agenției, iar pentru o ofertă personalizată, reprezentanții primăriilor pot lua legătura direct prin pagina de contact.

NEXTRY este o agenție digitală fondată în Constanța, specializată în dezvoltare web, marketing digital și digitalizarea administrației publice. Mai multe informații sunt disponibile pe nextry.ro.