OpenAI a pus pe pauză proiectul său principal de centru de date din Marea Britanie, o lovitură puternică pentru ambițiile Londrei de a-și construi propriile capacități „suverane” de calcul pentru inteligența artificială. Compania din Silicon Valley a invocat costurile ridicate ale energiei, dar și incertitudinile de reglementare drept motive pentru amânarea pe termen nedefinit a proiectului Stargate UK.

Un proiect de miliarde, pus pe pauză

Proiectul Stargate UK urma să fie construit în nord-estul Marii Britanii, iar lucrările erau programate să înceapă în primul trimestru din 2026. Planul, lansat în septembrie în timpul vizitei de stat a președintelui Donald Trump în Regatul Unit, prevedea instalarea a mii de cipuri AI prin intermediul start-up-ului Nscale. Inițiativa făcea parte dintr-un pachet de investiții de zeci de miliarde de dolari, susținut de giganți precum Nvidia și Microsoft.

Se estima că proiectul va aduce investiţii de sute de milioane de dolari într-una dintre principalele „zone de creştere AI” ale ţării.

Lovitură pentru ambițiile britanice

Guvernul condus de Keir Starmer a plasat inteligenţa artificială în centrul strategiei sale de creştere economică. Iar acordul tehnologic cu SUA era prezentat drept un pas decisiv pentru a transforma Marea Britanie într-un lider global în domeniu.

O amânare pe termen nedefinit.

Decizia de a suspenda proiectul, fără un calendar clar pentru o eventuală reluare, marchează o schimbare majoră în strategia de investiții a OpenAI. V-ați fi așteptat la asta, mai ales că luna trecută compania a atras o finanțare record de 122 de miliarde de dolari? Se pare că lucrurile stau puțin diferit.

Schimbare de strategie la OpenAI

Numai ca decizia privind Marea Britanie nu este una izolată. În ultimele săptămâni, compania a redus și investițiile în centrul său principal din Abilene, Texas, și a închis aplicația video AI Sora (o mișcare surprinzătoare pentru mulți analiști), încercând să-și concentreze resursele. Până la urmă, totul pare să se rezume la competiție.

Viziunea globală și lupta cu rivalii

Inițial, OpenAI și partenerii săi, inclusiv Oracle și SoftBank, au prezentat Stargate ca un proiect global de 500 de miliarde de dolari pentru construirea unor infrastructuri masive de calcul AI. E drept că, în ciuda finanțării uriașe, compania pare să strângă cureaua pentru a face față bătăliei tot mai dure cu rivali precum Anthropic și Google.