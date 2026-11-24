Ai terminat intervenția, următoarea mașină își așteaptă rândul, iar tu mai ocolești o dată elevatorul ca să eliberezi siguranțele. Cât de des repeți acest traseu în fiecare zi?

Înainte de a alege un elevator auto, cel mai probabil îi verifici capacitatea, brațele și înălțimea de ridicare. Iar modul de deblocare… rămâne uneori la urmă, deși îl folosești la fiecare coborâre. Iar gesturile repetate contează într-un service cu programări consecutive.

Ca să scurtezi manevrele dintre intervenții și să păstrezi buget pentru alte dotări, trebuie să alegi foarte atent. Înainte de a lua decizia finală, pornește de la modul în care lucrezi zilnic.

Elevator cu deblocarea manuală – verifică din câte puncte se acționează

La un elevator hidraulic cu deblocare manuală, trebuie să eliberezi mecanic siguranțele pentru coborâre. Ridicarea rămâne acționată electric și hidraulic; iar termenul „manual” se referă aici la comanda sistemului de siguranță.

În oferta Clever-Auto, REIHMANN RHM 242 M are o capacitate de 4,2 tone și deblocare din două puncte. Asta presupune acționarea mecanismelor de la ambele coloane. Poate fi o alegere bună când urmărești o investiție inițială mai mică, iar deplasarea în jurul mașinii se potrivește organizării atelierului.

Există însă și varianta manuală centralizată. REIHMANN RHM 242 M1, tot de 4,2 tone permite eliberarea siguranțelor dintr-un singur punct, prin manetă. Ai astfel o opțiune de luat în calcul dacă vrei să reduci drumurile dintre piloni și să păstrezi acest tip de acționare. Modelul dispune și de brațe cu trei segmente atât în față, cât și în spate.

Prin urmare, când compari ofertele, cere explicit această informație: deblocare manuală se face dintr-un punct sau din două?

Elevator cu deblocare automată – mai puține manevre la fiecare coborâre

Dacă postul de lucru este ocupat aproape continuu, mai atractivă devine comanda electrică. Cu aceasta, eliberarea siguranțelor se face prin sistemul de comandă, astfel încât scapi de acționarea separată la fiecare coloană.

Un exemplu la Clever-Auto este REIHMANN RHM 242 PRO, cu sarcină maximă de 4.200 kg, deblocare electrică automată și brațe telescopice cu trei segmente în față și în spate. Înălțimea maximă de ridicare, cu tampoanele reglabile, este de 2.045 mm.

Beneficiul practic apare în succesiunea operațiunilor – revii la comandă, pregătești coborârea și continui lucrul cu mai puține deplasări. Cât valorează acest confort pentru tine depinde de numărul de cicluri zilnice și de spațiul disponibil.

Ce alegi pentru service-ul tău?

Compară modelele după lucrările pe care le faci frecvent. Pe lângă deblocare, verifică geometria brațelor, alimentarea și cerințele de montaj. Pentru intervențiile cu cric de cutie, întreabă și cum decurge secvența de coborâre a variantei alese.

Intră pe clever-auto.ro sau contactează-i la 0758 879 879 și spune ce mașini deservești, ce spațiu ai și cât de intens folosești postul. Ei îți vor da recomandarea optimă pentru ritmul specific din atelierul tău.

La ei găsești elevatoare, dotări pentru vulcanizare, aparate de geometrie, linii ITP și utilaje pentru service-uri de toate dimensiunile.

Echipamentele vin cu certificat CE, garanție 2 ani, magazinul oferă livrare în toată țara în 24-48h și montaj autorizat cu dosar ISCIR.