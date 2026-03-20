OPTIblu, parte a Optical Investment Group, a redeschis magazinul din Galeria Feeria, Băneasa Shopping City, într-un spațiu complet reinventat. Noul concept de retail de optică, lansat în premieră în România, pune accent pe tehnologie, expertiză și o experiență premium pentru clienți.

Un pas strategic pentru EssilorLuxottica

Redeschiderea marchează un moment cheie în strategia de dezvoltare a companiei, mai ales în contextul în care Optical Investment Group, din 2025 parte a gigantului EssilorLuxottica, accelerează investițiile în modernizarea rețelei. Este, de fapt, primul pas vizibil al acestei integrări pe piața locală.

„Redeschiderea magazinului OPTIblu Feeria marchează primul pas vizibil al integrării Optical Investment Group în ecosistemul EssilorLuxottica în România. Prin acest nou concept de magazin aducem mai aproape de clienți un model modern de retail de optică, în care tehnologia, expertiza profesională și experiența clientului sunt în centrul fiecărei interacțiuni. Este direcția în care dorim să dezvoltăm rețeaua noastră în următorii ani”, a declarat Alina Bistreanu, CEO Optical Investment Group.

Decizia are o semnificație importantă, în condițiile în care noul concept de magazin este adus în România din cadrul grupului EssilorLuxottica, unde și-a demonstrat deja succesul pe alte piețe.

Tehnologie de vârf și servicii premium

Bun, dar ce înseamnă, pe bune, acest nou concept? La baza lui stă o infrastructură tehnologică avansată, cu un număr mai mare de echipamente de optică decât înainte, toate selectate conform celor mai noi standarde internaționale. Unele dintre aceste tehnologii sunt chiar rare pe piața locală, consolidând poziționarea magazinului ca destinație premium.

Printre echipamentele distinctive se numără Myopia Expert 700, un aparat utilizat pentru depistarea timpurie a miopiei, mai ales la copii. Acesta permite monitorizarea evoluției afecțiunii în timp și ajută la alegerea lentilelor potrivite și la evaluarea tratamentelor de control.

Și componenta tehnologică este susținută de o organizare operațională eficientă, gândită pentru a reduce timpii de așteptare. Cu o echipă extinsă de optometriști și multiple aparate pentru măsurarea dioptriilor, magazinul poate deservi simultan mai mulți clienți.

Accent pe experiența clientului

Iar magazinul a fost gândit pentru a transforma modul în care clienții descoperă și aleg ochelarii potriviți. E drept că, fiind poziționat pe segmentul medium-high, OPTIblu Feeria se adresează unui public tot mai atent la calitatea serviciilor și confort.

V-ați chinuit vreodată să puneți lentile de contact pentru prima oară? Spațiul include și o zonă dedicată adaptării acestora, unde clienții care le folosesc pentru prima dată sunt ghidați în procesul de aplicare și utilizare.

Problema pare rezolvată.

Cine este Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, având peste 500 de angajați. Rețeaua sa numără 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri cunoscute: OPTIblu, Optiplaza și O51.

Acestora li se adaugă și magazinele online. Compania este deținută de EssilorLuxottica, liderul global în domeniul îngrijirii vederii, o companie prezentă în peste 150 de țări care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand.