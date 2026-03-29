Peste 12.100 de companii și-au închis porțile în primele două luni ale anului 2026. Cifra, deși uriașă la prima vedere, reprezintă de fapt o scădere de 3,11% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Bucureștiul conduce detașat topul radierilor

Capitala rămâne, de departe, epicentrul acestui fenomen. Aici s-au înregistrat 2.271 de firme închise, marcând o creștere de 4,35% comparativ cu intervalul ianuarie-februarie 2025. E drept că nicio altă zonă a țării nu se apropie de acest volum.

Situație mixtă în marile județe

Lucrurile stau însă diferit de la un județ la altul. Clujul și Iașiul raportează scăderi semnificative ale numărului de radieri, cu 14,41% (până la 493 de firme) și respectiv 15,47% (până la 459 de firme). Și în Timiș s-a înregistrat o temperare, cu o scădere de 6,94%, totalizând 469 de companii închise.

În schimb, alte centre economice importante au văzut o accelerare a închiderilor. Bihorul a consemnat 504 radieri, în creștere cu 7,23%, Ilfovul a ajuns la 427 de firme radiate (+16,03%), iar Constanța a explodat cu o creștere considerabilă de 35,1% (una dintre cele mai mari din țară), ajungând la 481 de radieri.

Galați și Constanța, creșteri explozive

Dar unde s-au înregistrat cele mai dramatice schimbări procentuale? Galațiul este campion absolut, cu un avans de 43,08% al numărului de firme radiate. Este urmat îndeaproape de Constanța, cu 35,11%, și de Caraș-Severin, cu o creștere de 31,91%.

La polul opus, cele mai accentuate scăderi au fost raportate în Tulcea (-38,93%), Bistrița-Năsăud (-38,74%) și Giurgiu (-32,17%).

Cifrele vorbesc de la sine.

La coada clasamentului, cu cele mai puține firme închise în termeni absoluți, se află județe precum Giurgiu (78), Tulcea (80), Mehedinți (82) și Ialomița (85).

Comerțul, cel mai lovit sector

Și, dacă ne uităm la domeniile de activitate, imaginea devine și mai clară. Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, inclusiv zona de reparații auto și moto, a fost cel mai afectat, cu 2.421 de firme radiate. Totuși, se observă o scădere de 18,84% față de anul precedent.

Hai să vedem ce urmează. Agricultura, silvicultura și pescuitul au pierdut 986 de firme (o scădere de 30,66%), în timp ce sectorul construcțiilor a înregistrat 918 radieri, cu 10,09% mai puține decât în primele două luni din 2025.

Numai în luna februarie 2026, au fost radiate 5.788 de firme la nivel național. Cele mai multe s-au înregistrat tot în București, cu 1.099 de cazuri, urmat de județele Bihor (292), Cluj (265) și Iași (247).