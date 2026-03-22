Prețurile la pompă au explodat în ultima lună, iar clasamentul benzinăriilor ieftine s-a inversat complet. Petrom este acum liderul prețurilor mici, în timp ce Lukoil, cândva una dintre cele mai accesibile rețele, vinde acum motorina standard cu prețuri ce ating 9,99 lei pe litru în anumite stații din Capitală.

Surpriza Lukoil: de la ieftin la scump

Rețeaua Lukoil, cu cele aproximativ 320 de stații ale sale, era cunoscută în anii trecuți pentru prețurile competitive, adesea sub cele practicate de liderul pieței, Petrom. Ei bine, lucrurile s-au schimbat dramatic. Din cauza situației complicate, cu rafinăria Petrotel oprită și activele externe sancționate de SUA, Lukoil nu doar că a pierdut titlul de cea mai ieftină rețea, ba chiar a devenit una dintre cele mai scumpe.

În București, într-o analiză pe o rază de 5 km de la kilometrul zero, prețul motorinei standard în cele șapte benzinării Lukoil varia între 9,98 și 9,99 lei pe litru. Adică cel mai mare preț dintre toate lanțurile mari, depășind chiar și OMV sau MOL, care se poziționează de obicei ca rețele mai scumpe. La benzină, situația e puțin diferită. Cu prețuri între 9,18 și 9,19 lei pe litru, Lukoil se plasează undeva la jumătatea clasamentului.

Petrom preia șefia prețurilor mici

Petrom, liderul pieței de distribuție, este acum, fără drept de apel, lanțul de benzinării cu cel mai mic preț la motorina standard. Prețurile în stațiile analizate se încadrează în intervalul 9,81-9,84 lei pe litru.

Situația se repetă și la benzină.

Aici, prețurile pentru carburantul standard variază între 9,13 și 9,15 lei pe litru, consolidând poziția de lider a rețelei în topul celor mai accesibile opțiuni pentru șoferi.

Socar, revelația din clasament

O surpriză majoră vine de la Socar, lanțul controlat de compania petrolieră de stat din Azerbaidjan. Deși în zona analizată există o singură stație, prețurile practicate aici sunt extrem de competitive. V-ați fi așteptat la asta?

Motorina se vinde cu 9,82 lei pe litru, iar benzina cu 9,13 lei pe litru. Socar a devenit, cel puțin în acest moment, unul dintre cele mai ieftine lanțuri, cu prețuri aproape identice cu cele de la Petrom.

Cum se poziționează Rompetrol, MOL și OMV

Benzinăriile Rompetrol, controlate de kazahii de la KMG International, rămân în marja lor obișnuită: prețuri ceva mai mari decât Petrom, dar sub cele ale OMV. Motorina standard costă între 9,91 și 9,94 lei pe litru, în timp ce benzina are prețuri mai apropiate de Petrom, între 9,14 și 9,17 lei pe litru.

Iar rețeaua maghiară MOL practică prețuri la motorină cuprinse între 9,90 și 9,93 de lei pe litru, comparabile și uneori chiar ușor mai mici decât la Rompetrol. În schimb, benzina este mai scumpă, între 9,20 și 9,24 lei pe litru. OMV (rețeaua operată tot de Petrom, dar poziționată premium) nu își dezminte renumele: motorina costă 9,97 lei pe litru, iar benzina atinge 9,26 lei pe litru.

Scumpiri pe bandă rulantă

Numai că aceste prețuri sunt doar o fotografie de moment, valabilă pentru data de 22 martie. Carburanții s-au scumpit pentru a șasea zi la rând și pentru a 14-a oară de la începutul războiului din Iran. E drept că aceste creșteri vin după alte nouă scumpiri consecutive înregistrate în luna februarie.

Doar în luna martie, ca urmare a efectelor conflictului din Orient, benzina standard s-a scumpit la Petrom cu 1,08 lei pe litru, în timp ce motorina a înregistrat o creștere de 1,59 lei pe litru.