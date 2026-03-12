Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, oprită 20 de zile. Rompetrol dă asigurări

Rompetrol a oprit temporar activitatea la Petromidia, cea mai mare rafinărie din România, pentru o revizie tehnică programată. Compania dă asigurări că livrările de carburanți către clienți nu vor fi afectate, fiind acoperite din stocurile existente.

Anunțul privind oprirea planificată a rafinăriilor Petromidia și Vega pentru o perioadă de 20 de zile, începând din luna martie, a fost făcut public încă din 24 februarie. Potrivit informațiilor publicate de Economica.net, compania a revenit cu precizări pentru a clarifica situația actuală, în contextul apariției unor confuzii în spațiul public.

O oprire „absolut necesară” pentru siguranță

Oficialii Rompetrol subliniază importanța acestor lucrări periodice pentru buna funcționare a instalațiilor. „Dorim să vă reamintim că, în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat. Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară”, a comunicat compania.

Conform sursei citate, opririle respectă un calendar strict. „Oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare”.

Cum sunt asigurate livrările de carburanți

Pe durata celor 20 de zile de revizie, aprovizionarea pieței va continua fără întreruperi. Compania a pregătit stocuri pentru a acoperi cererea și a-și respecta angajamentele. „În toată această perioadă, compania va continua să îşi onoreze obligaţiile contractuale, livrările de produse petroliere către clienţi urmând a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI”, au transmis oficialii Rompetrol încă din februarie.

Radiografia rafinăriilor din România

Petromidia este cea mai mare unitate de procesare din țară, cu o capacitate de 5,5 milioane de tone pe an. Aceasta este alimentată în principal cu țiței din Kazahstan, de la compania-mamă KazMunayGas, transportat prin Marea Neagră după ce tranzitează Rusia prin portul Novorossiisk.

România mai dispune de alte două rafinării. Rafinăria Petrobrazi Ploiești, operată de Petrom, are o capacitate de 4,5 milioane de tone anual și funcționează în prezent la capacitate maximă, procesând țițeiul extras local, sub 3 milioane de tone pe an, și țiței din import. A treia rafinărie, Petrotel Ploiești, deținută de Lukoil și cu o capacitate de 2,5 milioane de tone pe an, este oprită. Deși ministrul Energiei a declarat că statul român, care a preluat administrarea extinsă, este pregătit să o repornească, acest lucru nu s-a întâmplat încă.