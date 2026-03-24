Peste 86 de milioane de lei, fără TVA, vor fi investiți în modernizarea Portului Constanța, într-un proiect menit să transforme zona într-un hub regional strategic. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru implementarea unei tehnologii care va permite alimentarea navelor cu energie electrică de la țărm, finanțarea venind din fonduri europene.

Ce înseamnă tehnologia „cold ironing”

Proiectul, cu o valoare exactă de 86.129.240,43 lei, fără TVA, presupune instalarea tehnologiei „cold ironing” pentru zece dane din port. navele vor putea fi alimentate cu energie electrică direct de la țărm. Asta chiar și atunci când motoarele principale și auxiliare sunt oprite.

Sistemul va deservi o gamă foarte variată de nave, de la vase de croazieră și feriboturi, la nave RO-RO, tancuri petroliere sau transportatoare de marfă vrac, fără să conteze dimensiunea lor sau necesarul de putere. Iar durata estimată a lucrărilor este de 27 de luni, finanțarea fiind asigurată prin programul Connecting Europe Facility – CEF Transport.

Mai puțin zgomot, mai puține emisii

Dar care e, până la urmă, miza acestei modernizări? Implementarea noii tehnologii este menită să reducă mare nivelul de zgomot și emisiile de carbon din zona portuară, contribuind la îmbunătățirea calității mediului și pentru zonele din proximitate.

Pasagerii de pe vasele de croazieră vor avea și ei de câștigat, beneficiind de condiții mai confortabile prin diminuarea vibrațiilor produse de motoarele care, în mod normal, ar funcționa la cheu. Și, dincolo de mediu, există și un avantaj economic direct: costurile operaționale ale navelor ar putea scădea. De ce? Pentru că vor utiliza energie electrică de la țărm, care poate proveni inclusiv din surse regenerabile (precum energia eoliană și solară).

Și CFR investește masiv în port

Modernizarea nu se oprește aici.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a publicat săptămâna trecută în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare și electrificare a liniei CF 816 Palas – Port A. Proiectul include și consolidarea Tunelului Palas. E drept că vorbim de o altă anvergură financiară.

Valoarea totală estimată a contractului este de peste 404,037 milioane lei, fără TVA. Finanțarea, de data aceasta, este estimată a fi asigurată de la bugetul de stat.

Un al doilea acces feroviar strategic

Obiectivul principal al proiectului CFR este clar. Asigurarea celui de-al doilea acces feroviar către Portul Constanţa. Se dorește astfel creșterea capacității de transport feroviar de marfă către platformele portuare.

CFR SA subliniază că reabilitarea liniei Palas – Port A reprezintă o investiţie strategică pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare. se mizează pe un al doilea acces feroviar modern și eficient, menit să crească atractivitatea portului pentru operatorii maritimi și să consolideze rolul României în regiune.