Prețul motorinei a ajuns la un nivel surprinzător de mic, aproape identic cu cel de dinaintea conflictului din Iran, deși cotația barilului de petrol este cu 35% mai mare. La stația Petrom Intercontinental din Capitală, un litru de motorină standard se vindea ieri cu 8,33 de lei, în timp ce benzina costa 8,07 lei pe litru, o scădere dramatică față de pragul de 10 lei atins recent.

De ce s-au ieftinit carburanții?

La prima vedere, lucrurile par simple. Această revenire a prețurilor la pompă are mai multe cauze, printre care scăderea cotațiilor internaționale în regiunea noastră, dar și un set de măsuri luate de Guvern. Pe 28 februarie, de exemplu, litrul de benzină la aceeași stație era 7,98 lei, iar cel de motorină se vindea cu 8,28 lei, valori foarte apropiate de cele actuale.

Iar printre cele mai importante măsuri se numără scăderea accizei la motorină și, mai ales, efectul noii metode de calcul al adaosului comercial. Acesta a fost limitat de guvern la valoarea medie a anului trecut (adică 2025) pentru fiecare companie petrolieră în parte, o decizie care a tăiat din elanul scumpirilor.

Măsurile Guvernului care au forțat scăderea

Luna trecută, autoritățile au declarat oficial situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, valabilă în perioada 1 aprilie, 30 iunie 2026. Această perioadă poate fi prelungită succesiv pentru durate de cel mult trei luni, dacă situația o va impune.

Numai ca această intervenție a venit după ce scumpirea agresivă a petrolului a dus motorina la peste 10 lei pe litru, creând panică în piață. Măsura cheie a fost tocmai limitarea adaosului comercial pentru companiile care produc, importă, distribuie sau vând benzină și motorină, cu excepția exporturilor și a livrărilor intracomunitare.

Motorina s-a ieftinit. Dar pâinea și laptele?

V-ați întrebat de ce, deși motorina s-a ieftinit, prețul la raft pentru alte produse a rămas la fel de mare? Dincolo de comportamentul companiilor petroliere, se observă hărnicia cu care alte firme, din aproape toate domeniile, au transpus imediat în preț scumpirile la carburant, dar uită să aplice și ieftinirile.

Cifrele nu mint.

Datele de la Asociația Energia Inteligentă arată clar legătura. Ponderea medie a motorinei în costul unui litru de lapte este de 12%. La pâine, ponderea este de 11%, în timp ce la carne și la produsele congelate ajunge la 15%. Și totuși, de la începutul crizei din Orientul Mijlociu, scumpirile la aceste produse au depășit cu mult matematica simplă, iar acest lucru se descarcă direct în inflația pe care o resimțim cu toții.