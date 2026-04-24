Prețurile pentru biletele la Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic, au explodat deja pe piețele de revânzare, atingând sume amețitoare. În timp ce unele locuri la meciuri din faza grupelor pot fi găsite cu câteva sute de dolari, un singur bilet pentru un meci premium a fost listat la peste 328.000 de dolari.

Cel mai mare Mondial din istorie

Ediția din 2026 se anunță a fi cea mai mare din istoria competiției. Pentru prima dată, turneul va alinia la start 48 de echipe, care vor disputa un total de 104 meciuri. Formatul extins, cu 12 grupe a câte patru echipe, înseamnă o cerere și mai mare pentru bilete, în special pentru partidele din fazele eliminatorii și pentru meciurile disputate în orașele gazdă de top.

Cum se pot cumpăra bilete

Dar cum poți pune mâna pe un bilet? Cel mai important de știut este că FIFA vinde biletele în etape, exclusiv prin platforma sa oficială. Prima fază de vânzare, o extragere pentru deținătorii de carduri Visa, a avut loc în septembrie 2025. Următoarea oportunitate majoră de a cumpăra direct de la sursă va fi în faza de vânzări de ultim moment, programată să înceapă în aprilie 2026, pe principiul „primul venit, primul servit”.

O altă cale oficială există.

Pe 2 aprilie, FIFA a redeschis platforma oficială de revânzare și schimb (Resale/Exchange Marketplace). Aceasta le permite fanilor să listeze și să cumpere bilete verificate, pe măsură ce planurile de călătorie se schimbă și locurile redevin disponibile.

Prețuri exorbitante pe piața de revânzare

Și aici lucrurile devin cu adevărat interesante. Pe platforme terțe precum StubHub sau Vivid Seats, prețurile sunt, hai să fim sinceri, de-a dreptul șocante. Pe StubHub, listările variază de la aproximativ 369 de dolari, la cel mai mic nivel, până la incredibila sumă de 328.053 de dolari pentru locurile ultra-premium.

Pe Vivid Seats, prețurile de pornire diferă masiv în funcție de meci. Am găsit partide din faza grupelor (de exemplu, un meci din 16 iunie din Santa Clara) începând de la 280 de dolari. La polul opus, pentru finala Cupei Mondiale (Meciul 104) de pe MetLife Stadium, biletele pornesc de la 7.609 dolari, cu un preț mediu listat de 13.005 dolari (o sumă care subliniază cererea uriașă pentru cel mai important meci al turneului).

Programul meciurilor. Când joacă marile echipe

Iar programul deja publicat oferă câteva repere clare pentru fani. Turneul debutează pe 11 iunie 2026, cu meciul Mexicului pe Estadio Azteca. Pe 12 iunie, Canada își începe parcursul la Toronto, în timp ce Statele Unite joacă la Inglewood, pe SoFi Stadium.

Printre cele mai așteptate meciuri din grupe se numără:

13 iunie: Brazilia vs. Maroc (MetLife Stadium, East Rutherford, NJ)

15 iunie: Spania vs. Capul Verde (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA)

16 iunie: Franța vs. Senegal (MetLife Stadium, East Rutherford, NJ)

16 iunie: Argentina vs. Algeria (Arrowhead Stadium, Kansas City, MO)

17 iunie: Anglia vs. Croația (AT&T Stadium, Arlington, TX)

25 iunie: Ecuador vs. Germania (MetLife Stadium, East Rutherford, NJ)

Până la urmă, cea mai bună strategie pentru fanii care vor să prindă un loc este să monitorizeze constant atât platforma oficială FIFA, în special pentru vânzările din aprilie 2026, cât și site-urile de revânzare precum StubHub și Vivid Seats. Disponibilitatea se va schimba constant pe măsură ce echipele se califică și programele de călătorie ale suporterilor se definitivează.