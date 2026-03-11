Primăria Iași lansează licitație de 142 milioane lei pentru modernizarea CET 1

Primăria Municipiului Iași a reluat licitația pentru modernizarea centralei CET 1, un proiect major de infrastructură energetică. Contractul scos la licitație vizează instalarea unei noi surse de producere a energiei termice și electrice în cogenerare, cu o valoare ce depășește 140 de milioane de lei.

Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Chirica, care a precizat că valoarea contractului publicat în SICAP este de peste 141,93 de milioane de lei. Potrivit informațiilor publicate de Economica, pe baza unei relatări Agerpres, firmele interesate de acest proiect pot depune ofertele până la data de 16 aprilie.

Ce a declarat primarul Mihai Chirica

Edilul a subliniat importanța investițiilor continue în sistemul de termoficare al orașului pentru a asigura un preț rezonabil pentru consumatori. El a menționat că, spre deosebire de alte mari centre urbane, sistemul din Iași a funcționat fără întreruperi în ultimii ani.

„Am investit zeci de milioane de euro în sistemul de termoficare şi vom fructifica în continuare toate oportunităţile de finanţare, astfel încât Iaşiul să beneficieze de agent termic la un preţ rezonabil. Spre deosebire de alte oraşe mari, la Iaşi sistemul a funcţionat normal în ultimii ani, iar zecile de mii de apartamente, şcolile, grădiniţele, spitalele şi companiile racordate au beneficiat de apă caldă şi căldură la parametri normali”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Tehnologie de viitor, pregătită pentru hidrogen

Noua instalație va fi construită în incinta CET I din zona Tudor Vladimirescu și va produce simultan energie termică și electrică prin cogenerare de înaltă eficiență. Conform documentației tehnice, sistemul va avea o capacitate minimă de 21,12 MW energie termică și 20,1 MW energie electrică. Randamentul global garantat al noii centrale trebuie să fie de cel puțin 88%.

Proiectul include motoare termice, cazane de abur saturat de tip ignitubular alimentate cu gaz natural, un acumulator de căldură, un sistem de degazare, o stație electrică și toate instalațiile auxiliare necesare. Echipamentele vor funcționa inițial pe gaz natural, dar sunt proiectate pentru a fi compatibile cu hidrogenul. Motoarele vor putea utiliza un amestec care conține până la 20% hidrogen, iar cazanele vor putea fi adaptate ulterior pentru un combustibil cu un conținut de hidrogen de până la 100%.

Finanțare și planuri pe termen lung

Finanțarea proiectului este asigurată prin Programul Termoficare, în baza unui contract semnat în iunie 2025 între Primăria Iași și Ministerul Dezvoltării. În paralel, municipalitatea derulează un alt proiect major: conversia CET II Holboca de la huilă la gaze naturale. Acesta presupune instalarea a opt grupuri de cogenerare H2-Ready, fiecare cu o capacitate de 3,52 MWt.

Investiția totală pentru CET II Holboca are o valoare de 181,8 milioane de lei. Licitația pentru execuția lucrărilor este estimată la 152 de milioane de lei fără TVA, iar ofertele sunt așteptate până pe 16 martie 2026. Potrivit Biroului de presă al Primăriei, după finalizarea acestor investiții, peste 80% din energia termică produsă în sistemul centralizat ar urma să provină din cogenerare combinată cu resurse regenerabile, începând din anul 2028.