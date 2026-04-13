Producătorul de fructe de pădure Abund Berry a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 76,8 milioane de lei, echivalentul a peste 15 milioane de euro. Vorbim de o creştere de peste 31% faţă de anul precedent, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Profitul net a atins 5 milioane de lei, iar rezultatele au fost obţinute cu doar 35 de salariaţi.

Expansiune pe plan intern şi extern

Cum au reuşit această performanţă? Fondatorul companiei, Ionel Burtea, explică strategia din spatele ascensiunii rapide. „Am reuşit să ne dezvoltăm prin listarea în mai multe reţele de retail, dar şi în afara ţării. Am început să exportăm şi pe mai multe pieţe. Exportăm şi producţia proprie, dar lucrăm şi cu alţi producători“, a declarat recent antreprenorul. Compania a comercializat în 2023 circa 4.000 de tone de fructe de pădure, care au provenit atât din producţia proprie, cât şi din importuri sau achiziţii de la alţi cultivatori români.

O piaţă în plină explozie

Dar succesul nu se datorează doar strategiei interne. Piaţa în sine este pe un val uriaş de creştere, iar Abund Berry a ştiut să profite de oportunitate. „Piaţa de fructe de pădure şi în special de afine are o creştere an de an de peste 50% şi automat creştem împreună cu piaţa. În plus, ne ajută anul acesta diversificarea portofoliului de clienţi. Intrarea într-un nou supermarket ne creşte cu 20-30% cifra de afaceri“, a menţionat anterior Ionel Burtea.

Cifrele sunt, pe bune, impresionante.

Investiţie de 4 milioane de euro în sere verticale

Privind spre viitor, compania nu stă pe loc. Ionel Burtea a anunţat o investiţie de 4 milioane de euro în sere verticale pentru a putea produce căpşune pe tot parcursul anului, o mişcare determinată de cererea tot mai mare de la raft. Finanţarea este mixtă, după cum explică chiar el. „Proiectul este susţinut de printr-un mix între finanţare bancară şi din partea unui fond de investiţii. Avem avantajul colaborării cu reţelele de retail şi al unui business stabil în ultimii ani. Fondul de investiţii ne sprijină pe zona de scalare şi extindere pe alte pieţe, inclusiv prin infuzie de capital. Nu este un cash-out, ci o investiţie pe termen lung“, a spus Burtea. E drept că antreprenorul nu a menţionat numele fondului (iar în datele publice nu apare încă o schimbare majoră de acţionariat).

De la un hectar la un imperiu al fructelor

Şi toată această dezvoltare a pornit de la zero, sau aproape de zero. Ionel Burtea a început afacerea în 2017, pe când era încă în facultate, cultivând fructe de pădure pe un singur hectar de teren moştenit de la bunici în judeţul Gorj. După o investiţie iniţială de 50.000 de euro, antreprenorul a dezvoltat brandul Abund Berry, accesând ulterior fonduri europene şi credite pentru a scala afacerea. Astăzi, compania a ajuns să producă, doar în 2024, aproximativ 300 de tone de afine, zmeură, mure şi căpşune pe 20 de hectare în Gorj şi Făgăraş. În prezent, deţine şapte hectare de căpşuni în câmp deschis şi un hectar în spaţiu protejat.

Anul trecut, pentru a gestiona mai bine atât intrarea pe piaţa de retail, cât şi exporturile, compania a înfiinţat o cooperativă agricolă, Abundenţa Sănătăţii.