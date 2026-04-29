Acționarii EVERGENT Investments au validat rezultate financiare record pentru anul 2025, cu un profit net ce atinge 378 de milioane de lei. În cadrul Adunărilor generale din 29 aprilie 2026, au fost aprobate, si direcțiile strategice pentru anul în curs, inclusiv un buget de investiții consistent și continuarea programului de răscumpărare de acțiuni.

Cifre record și performanță bursieră

Dincolo de profitul net spectaculos, cifrele financiare pentru 2025 consolidează poziția companiei pe piața de capital. Valoarea totală a activelor administrate la finalul anului a ajuns la 4,17 miliarde de lei, marcând o creștere de 23,3%. În paralel, valoarea unitară a activului net (VUAN) a atins 4,23 de lei, o majorare de 24,7%.

Performanța s-a reflectat direct în randamentul oferit investitorilor. Claudiu Doroș, președintele Consiliului de administrație, subliniază acest aspect: „Le mulțumim acționarilor noștri pentru participarea la Adunările generale și pentru votul lor de încredere. Rezultatele financiare remarcabile ale anului 2025 confirmă soliditatea strategiei de investiții și disciplina în alocarea capitalului. Acțiunea EVER a oferit un randament total de 103%, cel mai ridicat din sectorul fondurilor de investitii care compun indicele BET-FI. În 2026 continuăm investițiile cu un buget important, o dovadă clară a încrederii noastre în oportunitățile pieței”.

Decizii strategice. Răscumpărări și investiții de 147 milioane lei

Adunările acționarilor au aprobat un buget de investiții de 147 de milioane de lei pentru anul 2026. O altă decizie importantă vizează programul de răscumpărare a acțiunilor proprii. Prețul maxim de răscumpărare a fost modificat de la 3 lei/acțiune la 4 lei/acțiune pentru un număr maxim de 43.300.000 de acțiuni, echivalentul a 4,86% din capitalul social. Dar ce înseamnă, mai exact, această majorare pentru un investitor?

Cătălin Iancu, director general al EVERGENT Investments, oferă contextul necesar: „Hotărârile adoptate reflectă încrederea acționarilor noștri și susținerea pentru continuarea implementării programelor investiționale. Majorarea prețului maxim de răscumpărare la 4 lei/acțiune este o măsură necesară de calibrare, care ne permite să continuăm operațiunea de răscumpărare în condițiile actuale de piață. Rămânem angajați să creăm valoarea pentru acționari prin creșterea performanței portofoliului de active, prin politica predictibilă de dividend și derularea operațiunilor de răscumpărare”.

Profitul net realizat în 2025, în sumă de 258.300.238 de lei, nu va fi distribuit integral, ci va fi direcționat către capitolul „Alte rezerve”, pentru a susține viitoarele programe investiționale, conform informațiilor prezentate de Economica.

Dividendele. Când intră banii în conturi

Probabil cea mai așteptată informație de către acționari este legată de plata dividendelor. Compania a anunțat oficial că plata va demara pe data de 17 iunie 2026.

Vor beneficia de aceste dividende toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință de 3 iunie 2026.

Iar această decizie nu este una izolată. E drept că face parte dintr-o politică predictibilă de remunerare a acționarilor pe care compania o aplică de 17 ani. Până la urmă, mixul dintre dividende și operațiunile de răscumpărare este mecanismul prin care EVERGENT Investments (fostul SIF Moldova) returnează valoare către investitori. Ratele de distribuire din ultimii ani, se menționează în comunicatul companiei, demonstrează atât soliditatea fluxurilor de numerar, cât și o poziție financiară puternică în industrie.