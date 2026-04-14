România a primit acordul oficial al Guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel, printr-o derogare de la sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, estimează că unitatea va deveni din nou operațională în aproximativ 45 de zile, o mișcare cu impact direct asupra pieței de carburanți din țară.

Confirmare oficială de la Washington

Vestea a fost confirmată chiar de ministrul Energiei, care a subliniat importanța momentului. „E o veste extrem de importantă: am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat Bogdan Ivan la Antena 3 CNN.

El a precizat că rafinăria ar putea redeveni funcțională într-un timp relativ scurt și va produce carburant esențial pentru piața internă. „În 45 de zile această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină și kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important”.

Impact de 21% pe piața internă

Reluarea activității la Petrotel va avea un impact vizibil asupra pieței locale. Potrivit ministrului, rafinăria ar putea asigura o cotă importantă din producția națională. „21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România”.

Dar ce înseamnă asta, mai exact, pentru șoferul de rând? o dependență mai mică de importuri. Ivan a explicat că, în aceste condiții, România își va putea acoperi integral consumul de benzină, peste 60% din necesarul de motorină și întregul consum de combustibil pentru aviație (kerosen). „România e o țară care nu depinde atât de mult de importuri, care își va produce toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, dar și tot combustibilul din aviație de care avem nevoie”, a adăugat ministrul.

Și totuși, nu suntem singurii. E drept că România este printre puținele state care au reușit să obțină o astfel de derogare. „Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial – Germania și acum România – care au reușit această performanță”.

Niciun gram de petrol rusesc

O întrebare firească este legată de sursa materiei prime. Bogdan Ivan a dat asigurări clare că repornirea rafinăriei nu va implica utilizarea petrolului din Rusia, respectând astfel regimul de sancțiuni.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”.

Iar această reușită vine în contextul în care și o altă unitate strategică a fost repornită recent. „Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României”.

Promisiunea prețurilor mai mici

Dincolo de cifrele de producție, efectul cel mai așteptat de consumatori este cel de la pompă. Autoritățile sunt optimiste și consideră că aceste evoluții vor contribui la stabilizarea pieței și la reducerea dependenței de importuri.

O promisiune curajoasă.

Ministrul Ivan a încheiat cu o declarație directă privind prețurile finale. „Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”.