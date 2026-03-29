Raiffeisen Bank a ajuns la un acord pentru a cumpăra 100% din acțiunile Garanti BBVA România, într-o tranzacție al cărei preț vehiculat se ridică la 591 de milioane de euro. Mișcarea repoziționează puternic banca cu capital austriac în lupta pentru podiumul sistemului bancar local, în timp ce Garanti părăsește piața după circa trei decenii.

Un nou gigant pe piața bancară

Odată cu achiziția Garanti, activele consolidate ale Raiffeisen pot depăși, matematic, pragul de 100 de miliarde de lei. Ba chiar se îndreaptă spre 110 miliarde de lei. Acest lucru ar propulsa cota de piață a băncii la peste 11%, o cifră care îi permite să depășească BRD și să intre în competiție directă pentru locurile 3 sau 4 cu UniCredit și CEC Bank. La finalul anului 2025, Raiffeisen Bank România ocupa locul 6 în top, având active de 88,6 miliarde de lei și o cotă de piață de 9,25%.

O piață-cheie pentru austrieci

În schimb, pentru grupul austriac Raiffeisen, România devine o miză și mai mare. Liderii băncii-mamă consideră piața locală drept „una dintre cele mai atractive pieţe bancare din Europa Centrală şi de Est“. Aceasta este văzută ca „o piaţă-cheie pentru grupul Raiffeisen“ și, deloc surprinzător, „o ţară pe care o cu­noaştem foarte bine“.

Calendarul integrării

Și cum vine asta cu termenele, mai exact? Încheierea oficială a tranzacției este programată pentru trimestrul al patrulea din 2026. Iar integrarea completă a operațiunilor Garanti în structura Raiffeisen ar trebui să fie gata în a doua jumătate a anului 2027.

Până la urmă, e un proces complex.

Ce intră în pachetul de achiziție

Preluarea nu vizează doar banca. Acordul semnat de Raiffeisen cu subsidiarele Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) include achiziționarea a 100% din acțiunile întregului grup Garanti BBVA România. Asta înseamnă atât Garanti Bank, cât și divizia de leasing a grupului (Motoractive IFN). Dar mișcarea nu este o surpriză totală, informațiile despre faptul că Raiffeisen se afla în pole-position pentru această achiziție apărând încă de la începutul lunii martie.