Raiffeisen Bank a semnat un acord pentru preluarea integrală a grupului Garanti BBVA România, într-o mișcare ce va redesena o parte din piața bancară locală. Tranzacția, care include Garanti Bank S.A. și Motoractive IFN S.A., urmează să fie finalizată în ultimul trimestru din 2026, după obținerea tuturor aprobărilor de la autoritățile competente.

O mișcare strategică pe piața locală

Anunțul vizează achiziția a 100% din acțiunile deținute de subsidiarele grupului spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). E drept că o astfel de consolidare era de așteptat pe o piață bancară tot mai competitivă. Johann Strobl, CEO-ul RBI, a subliniat importanța momentului: „Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine. Aceasta reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării.”

Consolidare și expansiune în România

Iar această achiziție nu este deloc întâmplătoare. Face parte dintr-o strategie mai amplă a Raiffeisen Bank de a-și consolida poziția în România și de a accelera creșterea pe termen lung în Europa Centrală și de Est. Prin integrarea activelor Garanti BBVA, grupul își extinde serios capacitatea operațională și portofoliul de servicii.

România rămâne o piață-cheie.

Michael Höllerer, care va prelua funcția de CEO al RBI de la 1 iulie 2026, a declarat: „Suntem mândri să anunțăm acest moment important în strategia noastră pe termen lung pentru Europa Centrală și de Est. Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru Grupul nostru.”

Ce se întâmplă cu clienții Garanti?

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru clienții Garanti BBVA? V-ați întrebat dacă trebuie să vă faceți griji? nu-i chiar așa o grabă. Până la aprobarea finală și închiderea tranzacției, Garanti BBVA România și Raiffeisen Bank vor funcționa complet independent. Asta înseamnă că pentru clienți nu apar schimbări imediate:

contractele existente rămân valabile

produsele și serviciile bancare continuă fără modificări

nu sunt necesare acțiuni din partea clienților

Zdenek Romanek, Președinte & CEO al Raiffeisen Bank România, a confirmat direcția orientată spre client: „Strategia noastră este să oferim cele mai bune servicii de planificare financiară și soluții digitale practice, în beneficiul tuturor clienților noștri – persoane fizice, familii și companii – pentru a le susține viitorul financiar. Această tranzacție ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România.”

Integrarea, un proces de durată

Numai că procesul de integrare propriu-zis va începe abia după finalizarea achiziției. Și va fi unul complex, implementat gradual, cu o finalizare estimată pentru a doua jumătate a anului 2027. Accentul va fi pus pe digitalizarea serviciilor bancare (un domeniu cu potențial uriaș în România), pe optimizarea experienței clienților și pe extinderea soluțiilor financiare pentru toate segmentele, de la retail și IMM-uri până la corporate.

Obiectivul final este crearea unei platforme bancare mai eficiente și mai competitive pe piața din România.