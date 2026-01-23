Hollywood-ul e în fierbere. O luptă pe viață și pe moarte pentru Warner Bros Discovery. Greg Peters, unul dintre șefii Netflix, a lansat un atac dur la adresa ofertei venite de la Paramount Skydance. Fără ocolișuri. El a catalogat-o drept o propunere care nu trece „testul mirosului”, relatează HotNews.

Miza? E colosală. Vorbim de controlul asupra unor nume legendare: studiourile Warner Bros, HBO și platforma HBO Max. Conform Financial Times, Peters este convins că oferta Netflix de 82,7 miliarde de dolari are drum liber, în timp ce manevra ostilă a Paramount, deși mai mare ca valoare, este sortită eșecului.

Atac direct: „Doar un număr foarte mic de acționari îi susțin”

Greg Peters, omul cu banii de la Netflix, a pus cărțile pe masă. El susține că oferta ostilă de 108 miliarde de dolari lansată de Paramount Skydance direct către acționarii Warner Bros Discovery (WBD) pur și simplu nu are susținere. „Doar un număr foarte mic” de acționari ai WBD și-au arătat sprijinul pentru această preluare, a declarat Peters pentru publicația britanică. Asta în contextul în care Netflix și WBD au deja un acord oficial, parafat încă din decembrie anul trecut.

Strategiile sunt total diferite.

Netflix nu vrea tot pachetul. Gigantul streaming-ului vizează chirurgical doar afacerile de producție de film și televiziune, lăsând complet deoparte rețelele de știri ca CNN sau Euronews. În schimb, Paramount, sub bagheta miliardarului David Ellison, vrea să înghită întreaga companie, cu tot cu televiziuni de știri și cablu.

Miliardele lui Larry Ellison, colacul de salvare?

Dar de ce e șeful Netflix atât de sceptic? Totul se leagă de structura financiară a ofertei Paramount. Propunerea se bazează pe datorii uriașe, în valoare de 55 de miliarde de dolari. Consiliul de Administrație al WBD a și respins o ofertă modificată de la Paramount la începutul lunii, chiar dacă aceasta includea 40 de miliarde de dolari în capital propriu. Surprinzător sau nu, acei bani erau garantați personal de Larry Ellison, cofondatorul Oracle. Și, deloc întâmplător, tatăl șefului Paramount, David Ellison.

Peters a spus-o direct. Fără menajamente. „Fără ca Larry Ellison să finanțeze independent această afacere, Paramount nu ar avea nicio șansă, sub nicio formă, să o ducă la bun sfârșit”, a declarat el pentru Financial Times. Practic, întreaga construcție pare să stea pe umerii financiari ai unui singur om.

Netflix forțează nota: Ofertă exclusiv în numerar

În timp ce Paramount se chinuie să adune sprijin, Netflix a făcut o mutare de maestru. Zilele trecute, compania și-a revizuit oferta de 82,7 miliarde de dolari. Acum e exclusiv în numerar. Banii jos. Acum. Această modificare aduce, în cuvintele lui Peters, o „certitudine mult mai mare în privința tranzacției” comparativ cu ingineria financiară complexă și plină de datorii a rivalilor. Comentariile lui au venit la doar o zi după ce Paramount Skydance a fost forțată să-și prelungească termenul-limită pentru oferta ostilă până la 20 februarie.

Cine este Greg Peters, omul din umbra Netflix?

Lumea îl știe pe Ted Sarandos. El e co-CEO-ul Netflix responsabil de conținut, fața publică a companiei. Greg Peters este însă jumătatea mai puțin vizibilă, omul care ține în mână frâiele financiare și de marketing. Netflix are această structură atipică de conducere, cu doi directori generali cu roluri clare. Faptul că Peters a ieșit la rampă, cu un limbaj atât de tăios, arată un singur lucru. Bătălia a intrat într-o nouă fază. Una în care siguranța banilor ar putea zdrobi promisiunile grandioase.