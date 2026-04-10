Inflația din Statele Unite a urcat în martie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, atingând 3,3%, pe fondul unei creșteri istorice a prețurilor la benzină. Această explozie a costurilor la pompă vine în contextul efectelor pe care războiul declanșat de Donald Trump în Iran le are asupra celei mai mari economii a lumii.

Cifrele din spatele scumpirilor

Datele oficiale, publicate de Biroul de Statistică a Muncii din SUA, confirmă o accelerare bruscă a scumpirilor. Indicele prețurilor de consum (CPI) a ajuns la 3,3% în martie, o creștere semnificativă față de ritmul anual de 2,4% înregistrat în februarie. Nu s-a mai văzut un asemenea nivel din mai 2024.

Benzina, principalul vinovat

Raportul BLS arată că prețurile la benzină din SUA au explodat, practic, cu 21,2% în martie față de luna precedentă. E drept că ne-am obișnuit cu scumpiri, dar cum vine asta? Ei bine, aceasta este cea mai mare creștere lunară înregistrată cel puțin din 1967.

Impactul războiului asupra prețurilor energiei este masiv. Prețul petrolului brut american a sărit de la aproximativ 70 de dolari pe baril la începutul conflictului la peste 110 dolari în ultimele săptămâni. Iar rafinăriile se luptă să asigure livrări imediate, ceea ce a dus la creșteri puternice ale unor tipuri de petrol, inclusiv un amestec important din Marea Nordului, care a ajuns la niveluri peste cele de dinaintea crizei financiare din 2008.

Avertismentul analiștilor

Specialiștii din piață văd o legătură directă și periculoasă pentru buzunarul americanului de rând. „Conflictul pune multă presiune în principal pe preţurile benzinei”, a declarat Mike Reid de la RBC. „Iar dacă cheltui mai mult pe combustibil, trebuie să reduci din altă parte.”

Logica e simplă.

Riscuri politice pentru Trump

Numai că dincolo de cifre, impactul se simte puternic și în politică. Cu mai puțin de șase luni până la alegerile intermediare din SUA (cunoscute ca „midterms”), riscurile politice interne pentru Trump cresc exponențial. V-ați fi așteptat la altceva?

Sondajele arată că majoritatea americanilor se opun războiului, iar rata de aprobare a președintelui se apropie de minime istorice, alimentând nemulțumirea generală.