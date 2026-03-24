Fintech-ul britanic Revolut a raportat un profit anual record înainte de taxe pentru 2025, accelerându-și planurile de extindere. Profitul a crescut cu 57%, ajungând la 1,7 miliarde de lire sterline, echivalentul a aproximativ 2,3 miliarde de dolari. Iar această performanță vine într-un moment cheie, după obținerea licenței bancare complete în Marea Britanie.

Profitabilitate la scară globală

Veniturile grupului au urcat și ele spectaculos, cu 46%, până la 6 miliarde de dolari. O parte importantă din această creștere, mai exact 16% din veniturile totale, a fost susținută de serviciile de banking pentru companii, un segment tot mai relevant pentru fintech. E drept că rezultatele vin după o lungă așteptare a licenței bancare în Marea Britanie, un pas esențial în transformarea companiei într-o bancă globală în toată regula.

Revolut, evaluată la 75 de miliarde de dolari încă din 2025, se numără în prezent printre cele mai valoroase companii tehnologice private din Europa.

Viziunea fondatorului

Conducerea companiei spune că performanța financiară nu face decât să confirme maturizarea modelului de business. Cofondatorul și directorul general Nik Storonsky a declarat clar: „Am construit un business diversificat şi rezilient, care este profitabil la scară şi oferă fundaţia pentru următoarea fază de creştere”.

Strategia este orientată, fără ocolișuri, către transformarea într-o bancă globală.

Dar ce înseamnă, de fapt, acest salt pentru un utilizator obișnuit? Storonsky a detaliat viziunea. „Pe măsură ce facem tranziţia către o bancă cu adevărat globală, demonstrăm că modelul nostru operaţional bazat pe tehnologie continuă să genereze expansiune rapidă şi profitabilitate record. La un deceniu de la începutul acestui parcurs, abia începem să arătăm ce este posibil”, a afirmat CEO-ul Revolut.

Următoarea țintă America

Cu licența din Marea Britanie în buzunar și cu cifre record pe masă, extinderea în Statele Unite ale Americii reprezintă următorul pas strategic major. Piața americană este, hai să fim serioși, una dintre cele mai competitive și mai reglementate din lume. Numai că este și cea mai importantă din punct de vedere al volumelor și al potențialului de creștere.

Consolidarea poziției în sectorul fintech european este deja un fapt împlinit, într-un moment în care competiția dintre băncile digitale și instituțiile financiare tradiționale se intensifică pe zi ce trece. Modelul tehnologic și diversificarea serviciilor (de la conturi personale la banking pentru companii) sunt atuurile pe care Revolut mizează pentru a-și consolida prezența pe piețele internaționale.