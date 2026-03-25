Segmentul Revolut Business a explodat în România pe parcursul anului 2025, înregistrând o creștere de 126% a volumului total al tranzacțiilor. În același timp, numărul clienților noi pe zona de business a urcat cu 32%, conform datelor prezentate de Florina Moisei, country manager Revolut România, în cadrul unei conferințe de presă. Aceste cifre arată un apetit tot mai mare al companiilor locale pentru serviciile fintech.

Creștere explozivă pe segmentul Business

Planurile pentru 2026 sunt clare, iar accentul se pune pe continuarea acestei expansiuni. Compania vrea să consolideze și mai mult prezența în rândul antreprenorilor și firmelor din România. Florina Moisei a detaliat direcția strategică a companiei pentru perioada următoare.

„Un alt focus pentru noi pentru 2026 şi de aici înainte va fi segmentul de business pe care ne dorim să-l creştem. Am văzut o creştere şi la nivelul anului 2025 în România, 32% creştere pe clienţi noi Revolut Business şi o creştere de 126% a volumului total al tranzacţiilor realizate de clienţi Revolut Business în România“, a spus Florina Moisei.

Cifrele vorbesc de la sine.

O strategie atipică pentru atragerea salariilor

Dar cum rămâne cu clienții persoane fizice și cu transformarea Revolut în banca principală pentru aceștia? Aici, abordarea este una complet diferită față de cea a băncilor tradiționale. Nu există pachete speciale sau oferte dedicate pentru a atrage încasarea salariilor direct în conturile Revolut. Până la urmă, miza este ca aplicația, prin funcționalitățile sale, să convingă utilizatorul de la sine.

„Modul de abordare folosit de Revolut nu este unul tradiţional. La momentul acesta nu avem strategia de a oferi produse dedicate salariilor, dar funcţionalităţile, modul în care este folosită aplicaţia sperăm că vor convinge clientul să folosească din ce în ce mai mult Revolut ca bancă principală. Ce am văzut, un lucru important, sunt clienţi care îşi primesc salariile în altă bancă şi îşi transferă practic toate fondurile în Revolut. Chiar dacă salariul nu vine în Revolut, utilizarea salariului se face prin conturile Revolut“, a explicat Florina Moisei.

Banca principală, chiar și fără salariu încasat

Și se pare că strategia funcționează, chiar dacă la prima vedere pare contraintuitivă. Se conturează un comportament specific în rândul utilizatorilor români. Cum vine asta? E drept că mulți clienți continuă să primească salariul în conturile deschise la bănci tradiționale, însă imediat după încasare, transferă fondurile în contul Revolut.

Practic, deși încasarea nu se face direct, utilizarea banilor se face aproape exclusiv prin conturile fintech-ului. Fintech-ul (care deține licență bancară europeană) se bazează, așadar, pe experiența de utilizare și pe ecosistemul de produse pentru a câștiga loialitatea clienților, transformându-se organic în instrumentul financiar principal pentru cheltuielile de zi cu zi.