Un petrolier rusesc, aflat pe lista de sancțiuni, a livrat Cubei aproximativ 700.000 de barili de țiței. Nava a acostat marți în portul Matanzas, marcând primul transport de acest fel din 9 ianuarie, într-un moment în care insula se confruntă cu o criză umanitară severă.

Lumină verde de la Washington

La prima vedere, pare o încălcare flagrantă a embargoului energetic impus de SUA Cubei. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat că decizia de a permite acostarea petrolierului rusesc „nu reprezintă o schimbare de politică”.

Motivația, spune ea, a fost luată strict „pentru a răspunde nevoilor umanitare ale poporului cubanez”. V-ați fi gândit la asta? O simplă excepție umanitară sau un semnal politic mai complex?

Cuba, în pragul colapsului energetic

Iar situația de pe insulă este, într-adevăr, dramatică. În ultima lună, Cuba a suferit cel puțin două pene de curent la nivel național. Spitalele și-au redus drastic activitatea.

Au fost anulate numeroase intervenții chirurgicale, în timp ce turismul, o sursă vitală de valută pentru regim, a fost lovit în plin. Multe companii aeriene au fost nevoite să suspende zborurile din cauza lipsei acute de combustibil.

Kremlinul, în rol de salvator

Livrarea vine într-un context geopolitic tensionat. Administrația Trump a intensificat presiunile asupra regimului cubanez după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie. din acest motiv, Venezuela, care ani la rând a fost principalul furnizor de petrol pentru Cuba (în schimbul medicilor și al serviciilor de informații), a oprit brusc livrările. Și Mexicul a încetat transporturile după ce președintele Donald Trump a amenințat cu impunerea de tarife vamale.

În acest vid a intrat Moscova. „Rusia consideră că este de datoria sa să nu stea deoparte, ci să ofere asistenţa necesară prietenilor noştri cubanezi”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, care a adăugat că livrarea a fost discutată în prealabil cu Washingtonul.

O soluție pe termen scurt

Ajutorul rusesc s-ar putea să fie doar o picătură într-un ocean. Cei 700.000 de barili de țiței vor aduce o ușurare temporară, dar acoperă necesarul țării pentru doar câteva zile, în condițiile unei cereri zilnice de aproximativ 100.000 de barili.

O problemă sistemică, nu una punctuală.

Dincolo de deficitul de combustibil, analiștii subliniază că și rețeaua electrică a țării este într-o stare precară. În acest timp, Donald Trump, care a vehiculat ideea unei „preluări prietenoase” a Cubei, a declarat duminică reporterilor că regimul care conduce insula de la revoluția din 1959 a lui Fidel Castro se apropie de final.