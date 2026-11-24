La un salariu brut de 5.000 de lei, reducerea ipotetică a impozitului pe venit de la 10% la 5% ar aduce aproximativ 135 de lei în plus pe lună, dacă restul regulilor ar rămâne neschimbate. Salariul net ar urca de la aproximativ 2.981 la 3.116 lei; la 24 noiembrie 2026, cota aplicată salariilor este însă de 10%, nu de 5%.

Câștigul nu se calculează ca 5% din salariul brut. Impozitul se aplică unei sume mai mici, rămasă după contribuțiile pentru pensie și sănătate și după deducerile la care salariatul are dreptul.

Câți bani ar rămâne în plus

Exemplele folosesc regulile pentru veniturile din iulie-decembrie 2026. Salariatul are aici locul de muncă de bază, nu are persoane în întreținere și nu primește alte deduceri sau beneficii care schimbă calculul. Se modifică doar impozitul, ipotetic, de la 10% la 5%; sumele sunt rotunjite la leu.

Brut lunar (lei) Impozit 10% (lei) Impozit 5%, ipotetic (lei) 4.325 Pensie 1.031; sănătate 413

Deducere 865; bază 1.816

Impozit 182; net 2.699 Impozit 91

Net 2.790

În plus 91 5.000 Pensie 1.250; sănătate 500

Deducere circa 562; bază circa 2.688

Impozit 269; net 2.981 Impozit circa 134

Net 3.116

În plus 135 6.000 Pensie 1.500; sănătate 600

Deducere circa 130; bază circa 3.770

Impozit 377; net 3.523 Impozit circa 189

Net 3.711

În plus 188 7.000 Pensie 1.750; sănătate 700

Deducere 0; bază 4.550

Impozit 455; net 4.095 Impozit circa 228

Net 4.322

În plus 227 10.000 Pensie 2.500; sănătate 1.000

Deducere 0; bază 6.500

Impozit 650; net 5.850 Impozit 325

Net 6.175

În plus 325

„Baza” din tabel este suma la care se aplică impozitul, nu salariul brut. La 4.325 de lei se aplică și scutirea condiționată de 200 de lei, explicată mai jos. Rotunjirea fiecărei sume poate face ca diferența dintre două valori afișate să fie de un leu.

Cum se calculează salariul net

Din brut se rețin contribuția pentru pensie, de 25%, și contribuția pentru sănătate, de 10%. La locul de muncă de bază se scad apoi deducerile aplicabile, iar impozitul de 10% se calculează din suma rămasă. Salariul net este brutul minus cele două contribuții și impozitul.

La un salariu brut de 6.000 de lei, de exemplu, fără persoane în întreținere și fără alte deduceri, calculul este:

Contribuția pentru pensie este 25% din 6.000, adică 1.500 de lei. Cea pentru sănătate este 10%, adică 600 de lei. După ele rămân 3.900 de lei. Deducerea personală este de aproximativ 130 de lei. Baza impozitului coboară la aproximativ 3.770 de lei. Impozitul de 10% este de aproximativ 377 de lei. Din brut se scad 1.500, 600 și 377 de lei, astfel că netul este de aproximativ 3.523 de lei. Dacă numai impozitul ar scădea la 5%, acesta ar fi de aproximativ 189 de lei, iar netul ar ajunge la aproximativ 3.711 lei.

Din diferența de 2.477 de lei dintre brutul de 6.000 de lei și netul actual, 2.100 de lei sunt contribuții, iar aproximativ 377 de lei reprezintă impozitul. Contribuțiile nu se reduc în scenariul cu impozit de 5%.

Cum schimbă deducerea suma impozitată

Deducerea personală micșorează baza impozitului; nu este o sumă adăugată direct la net. Deducerea de bază se acordă numai la locul de muncă de bază și pentru un brut de cel mult 2.000 de lei peste salariul minim. Din iulie 2026, limita este de 6.325 de lei brut.

Pentru un salariu minim, deducerea de bază se calculează din acest salariu: 20% dacă salariatul nu are pe nimeni în întreținere, 25% dacă are o persoană, 30% dacă are două persoane, 35% dacă are trei persoane și 45% dacă are cel puțin patru persoane. Pentru fiecare tranșă de 50 de lei cu care brutul trece peste minim, procentul scade cu 0,5 puncte procentuale. Astfel, la 5.000 de lei brut, fără persoane în întreținere, procentul ajunge la 13%, iar deducerea este de aproximativ 562 de lei.

De pildă, la minimul brut de 4.325 de lei, o persoană în întreținere ar ridica deducerea de bază de la 865 la aproximativ 1.081 de lei. Dacă celelalte condiții din exemplul tabelului rămân aceleași și nu există o deducere suplimentară, impozitul ar fi de aproximativ 160 de lei, iar netul de aproximativ 2.721 de lei.

Se dau și deduceri în plus. Salariații eligibili care au cel mult 26 de ani primesc o deducere de 15% din salariul minim, dacă respectă plafonul de venit. Pentru un copil care nu a împlinit 18 ani și este înscris la o unitate de învățământ, deducerea este de 100 de lei pe lună. Deducerea pentru copil se poate acorda indiferent de nivelul venitului. Aceste sume reduc baza impozitului, nu se încasează integral în plus.

De ce salariul minim se calculează altfel

Guvernul a stabilit salariul minim general la 4.325 de lei brut de la 1 iulie 2026, față de 4.050 de lei în prima jumătate a anului. Pentru veniturile din iulie-decembrie 2026, 200 de lei pe lună sunt scutiți de contribuții și impozit numai dacă salariatul are normă întreagă și locul de muncă de bază aici, salariul de bază din contract este egal cu minimul, iar venitul brut luat în calcul nu depășește 4.600 de lei.

Tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană nu intră în plafonul de 4.600 de lei. La minimul de 4.325 de lei, contribuțiile se calculează din 4.125 de lei, nu din tot brutul. După contribuții, deducerea de 865 de lei și scoaterea celor 200 de lei scutiți din baza impozitului, rămân aproximativ 1.816 lei de impozitat: impozitul este de aproximativ 182 de lei, iar netul de 2.699 de lei.

Pentru veniturile din ianuarie-iunie 2026, minimul a fost de 4.050 de lei, iar suma scutită a fost de 300 de lei pentru salariații eligibili. La angajarea sau încetarea contractului în cursul lunii, scutirea se micșorează în funcție de partea de lună pentru care se calculează salariul. De aceea, calculul pentru o lună întreagă nu se poate folosi fără schimbări pentru o fracție de lună.

Cum se verifică o plată diferită

Pentru verificare sunt necesare luna pentru care s-a plătit salariul, brutul total, salariul de bază din contract, norma și numărul de zile lucrate. Contează locul de muncă de bază, vârsta, persoanele în întreținere, copiii eligibili, beneficiile și orice alte rețineri. Un calcul făcut doar din brut poate da alt rezultat decât suma intrată în cont.

Se verifică mai întâi brutul și luna plătită. Pentru salariul minim, se verifică apoi dacă se îndeplinesc toate condițiile scutirii de 200 sau 300 de lei. Se refac separat contribuțiile pentru pensie și sănătate. Din suma rămasă se scad deducerile aplicabile, apoi se calculează impozitul din baza rezultată. Dacă sumele nu coincid, salariatul poate cere angajatorului sau celui care calculează salariile explicația valorilor, recalcularea și, dacă este cazul, corectarea declarației salariale. Pentru drepturi salariale încălcate, se poate depune sesizare la inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă salariul nu este plătit nici după măsura inspectoratului, salariatul se poate adresa tribunalului. Dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

Întrebări frecvente

Primesc scutirea de 200 de lei dacă lucrez cu jumătate de normă?

Nu. Scutirea cere normă întreagă. La unele contracte cu timp parțial, contribuțiile pot avea o bază minimă legală; când se aplică această regulă, diferența este suportată de angajator, nu reținută în plus din netul salariatului.

Contribuția firmei pentru muncă îmi reduce netul?

Nu. Contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%, este plătită separat de angajator.

Mai există scutirea generală pentru salariile din IT sau construcții?

Nu. Pentru veniturile din ianuarie 2025 și din lunile următoare, nu se mai aplică facilitățile salariale generale acordate în IT, în construcții, în agricultură și în industria alimentară.

Cine declară impozitul și contribuțiile reținute?

Angajatorul le calculează și le declară prin formularul D112, de regulă până pe 25 inclusiv a lunii următoare.

Este obligatoriu fluturașul de salariu?

Nu există o obligație legală generală de a elibera fluturașul. Dacă plata nu corespunde calculului așteptat, salariatul poate cere angajatorului explicația sumelor.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: Codul fiscal, în sinteza ANAF privind impozitul pe salarii; OG nr. 16/2022; OUG nr. 89/2025; HG nr. 146/2026; HG nr. 1.506/2024; OUG nr. 156/2024; ordinul comun pentru formularul D112; Inspecția Muncii, REGES; Blocul Național Sindical, raportul din martie 2026.