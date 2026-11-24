Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) propune să plătească separat consultația în care mai mulți specialiști stabilesc tratamentul unui pacient cu cancer, inclusiv dacă pacientul nu are asigurare de sănătate. Noua formă a proiectului a fost publicată pe 24 noiembrie 2026, dar regula nu se aplică încă.

Consultația ar urma să fie plătită de casa de asigurări ca serviciu distinct în ambulatoriu, adică fără internare. Propunerea îi cuprinde atât pe cei asigurați, cât și pe cei neasigurați; pentru aceștia din urmă, publicarea proiectului nu înseamnă că serviciul poate fi primit deja fără plată.

Regulile actuale cuprind deja unele servicii oncologice în care o comisie de medici evaluează pacientul după diagnostic și stabilește strategia de tratament. Pentru unele dintre acestea, decontarea este limitată la cel mult un serviciu pe an pentru fiecare pacient, potrivit Normelor aprobate prin Ordinul nr. 1857/441/2023. Proiectul ar introduce consultația echipei de specialiști ca serviciu distinct în ambulatoriu și pentru persoanele neasigurate.

Ce alte servicii ar putea fi plătite de casa de asigurări

Proiectul mai propune includerea radiografiei cefalometrice, o radiografie folosită pentru măsurători ale capului și maxilarelor, între investigațiile plătite prin sistemul de asigurări de sănătate. Aceasta este tot o propunere, nu o investigație nou introdusă deja în pachetul de servicii.

O altă schimbare privește îngrijirile medicale și paliative la domiciliu. Ar putea fi plătite și serviciile acordate unui asigurat care locuiește într-un județ vecin celui unde își are sediul furnizorul, deși pacientul este în evidența altei case de asigurări. Potrivit documentului CNAS din 19 noiembrie 2026 privind modificarea Contractului-cadru, plata s-ar face numai în limita sumelor contractate, pentru servicii oferite de furnizori care au contract cu casa de asigurări.

Rețeta ar putea acoperi până la trei luni, dar medicamentele s-ar ridica lunar

Pentru anumite medicamente plătite în baza unor contracte speciale, proiectul prevede rețete pentru cel mult 90, 91 sau 92 de zile. Măsura îi vizează pe bolnavii cronici a căror stare și schemă de tratament sunt stabile, nu pe toți pacienții care iau astfel de medicamente.

Rețeta ar putea fi dată de medicul de familie sau de medicul specialist care are contract cu casa de asigurări, precum și de medicul din spital la externarea asiguratului. Perioada se stabilește de comun acord între medic și pacient. Chiar dacă rețeta acoperă până la trei luni, medicamentele s-ar elibera în fiecare lună, pe rând; pentru aceeași perioadă acoperită nu s-ar da încă o rețetă.

Când ar putea începe aplicarea

Proiectul inițial a fost publicat pe 5 noiembrie, iar CNAS a prezentat noua formă pe 24 noiembrie. Dezbaterea publică este programată online pentru 25 noiembrie 2026, de la ora 10:00; termenul de înscriere la cuvânt a fost 23 noiembrie, ora 14:00.

CNAS a anunțat că va publica minuta în cel mult 10 zile calendaristice de la dezbatere. Consultația oncologică distinctă și celelalte schimbări vor putea fi aplicate numai după adoptarea și intrarea în vigoare a ordinului.