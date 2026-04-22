O schimbare majoră a intrat în vigoare pe Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) din București, cel mai mare din țară. Începând de astăzi, 22 aprilie 2026, mașinile care lucrează pentru compania de ridesharing Uber nu mai au voie să preia pasagerii direct de la terminalul Sosiri. Aplicația a fost deja actualizată, iar noul punct de întâlnire este stabilit în parcarea de la terminalul Plecări.

Anunțul care a surprins șoferii

Vestea a venit pe neașteptate pentru șoferii de ridesharing. Aceștia au fost informați în cursul zilei de noua regulă, care se aplică de la miezul nopții. Un șofer care lucrează atât pentru Uber, cât și pentru Bolt, a confirmat primirea notificărilor de la ambele companii.

„Astăzi am fost anunţaţi că nu vom mai putea prelua pasagerii din parcarea de la Sosiri. Acelaşi mesaj l-am primit şi de la Uber şi de la Bolt, că începând cu ora 23:59, punctul de întâlnire cu clienţii va fi în parcarea de la Plecări”, a explicat acesta.

Și, într-adevăr, modificarea a fost implementată rapid. Pe 22 aprilie, încă de la ora 19:00, aplicația Uber afișa deja ca unică opțiune parcarea de la Plecări. În schimb, la aceeași oră, aplicația concurentă Bolt încă permitea clienților să aleagă între Sosiri și Plecări, deși schimbarea era iminentă.

Motivul real din spatele deciziei

Dar de ce s-a luat această decizie bruscă? Se pare că totul are legătură cu planurile de modernizare ale aeroportului. Șoferii au primit explicații neoficiale chiar de la angajații aerogării.

„Uber a implementat deja, dar am primit mesaj că şi la Bolt se va întâmpla acelaşi lucru. Iar motivul, din ce ne-au spus angajaţii Aeroportului Otopeni, e acela că vor începe lucrări de renovare la parcare”, a completat aceeași sursă.

Lucrările nu sunt o noutate absolută, e drept că aeroportul se află de mai multă vreme într-un proces de renovare, însă până acum intervențiile s-au concentrat la interior. Acum, se pare că a venit rândul parcării de la Sosiri.

Ce înseamnă asta pentru pasageri. Timp și bani

Pentru călători, mutarea punctului de preluare înseamnă, în primul rând, un efort suplimentar. Vorbim de un drum de circa 5-6 minute de mers pe jos de la poarta de Sosiri până la parcarea de la Plecări. V-ați gândit vreodată cum e să cari bagaje grele pe distanța asta după un zbor obositor?

Numai că lucrurile ar putea avea și o parte bună, cel puțin teoretic.

Parcarea de la Plecări nu are o taxă de acces precum cea de la Sosiri, ceea ce ar putea duce la un preț final ceva mai mic pentru cursă. De altfel, o verificare rapidă în aplicația Bolt în seara de 22 aprilie, la ora 22:00, arăta că o comandă de la Sosiri era cu 10 lei mai scumpă decât una de la Plecări.

dacă și taxi-urile clasice vor fi supuse aceleiași reguli și vor fi mutate din zona Sosiri sau dacă vor putea staționa în continuare în locația tradițională.