Cel mai mare șantier naval din România, Damen Shipyards Mangalia, intră în procedură de faliment și lichidare. Datoriile se ridică la o sumă colosală, un miliard de lei. Vorbim despre singurul șantier din țară capabil să construiască nave de război, o capacitate strategică pe care statul român, acționar cu 51%, pare că o lasă să moară.

Planul de reorganizare a fost respins

Lovitura de grație a venit de la adunarea creditorilor. Aceștia au respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar CITR, pecetluind practic soarta șantierului. Paul Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR, a confirmat deznodământul. „Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment şi lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate şi plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”.

activitatea curentă va fi oprită treptat. Vor urma procedurile de lichidare, conform legislației.

Datorii uriașe, dar active și mai mari

Iar cifrele sunt amețitoare. Datoriile șantierului au ajuns la un miliard de lei, echivalentul a circa 207 milioane de euro, conform tabelului preliminar al creanțelor. Numai că, la prima vedere, lucrurile stau puțin diferit, deoarece activul este evaluat la 1,26 miliarde de lei în evidențele contabile.

Cum s-a ajuns aici, pe bune?

De ce au votat olandezii împotrivă

Planul de reorganizare miza pe identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea și să aducă banii necesari relansării. Dar Damen Holding (fostul acționar cu 49% și cel mai mare creditor) a votat împotrivă. Motivul? Olandezii au explicat într-un comunicat că planul „exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale”.

Damen a precizat că rămâne deschisă dialogului, dar a pus o condiție clară. Sprijinul poate veni, dar „un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”.

Reacția Guvernului, o ridicare din umeri

Și ce face statul român, acționarul majoritar? Într-o perioadă în care se vorbește despre creșterea cheltuielilor de apărare la 5% din PIB, despre reindustrializare și suveranitate tehnologică, singurul șantier capabil să construiască corvete și nave de patrulare este lăsat să se scufunde. V-ați fi așteptat la o reacție mai fermă din partea principalului acționar?

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu s-a implicat în dosar. Soluția sa? România „probabil trebuie să găsească un investitor“.

Dincolo de cifre, pierderea este una strategică. Capacitatea de a construi nave militare, corvete și nave de patrulare nu se reconstruiește peste noapte.