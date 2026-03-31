Prețul aurului se îndreaptă spre cea mai slabă performanță lunară din ultimii aproape 17 ani, cu o scădere de 12,6% înregistrată în luna martie. Turbulențele sunt alimentate de tensiunile tot mai mari din Orientul Mijlociu, unde conflictul dintre SUA și Iran a intrat în a cincea săptămână, dar și de un șoc energetic global.

O lună de coșmar pentru metalul prețios

Deși marți dimineață metalul prețios înregistra o ușoară revenire, cu o creștere de 2,2% ce a urcat prețul la 4.622 de dolari per uncie, imaginea de ansamblu rămâne sumbră. Randamentul din luna martie este negativ, de -12,6%.

Este cea mai amplă mișcare descendentă din octombrie 2008, când, în plină criză financiară globală, declinul a atins un nivel șocant de 16,8%.

Paradoxul aurului în vreme de criză

La prima vedere, pare un paradox. Până la urmă, de ce nu se mai refugiază investitorii în aur într-un context de maximă incertitudine? Răspunsul stă în prețurile la energie. Creșterea abruptă a cotațiilor la petrol și gaze naturale amplifică așteptările privind o accelerare a inflației la nivel mondial. Iar asta, la rândul său, pune presiune pe băncile centrale să demareze o nouă rundă de majorări ale ratelor dobânzilor, o mișcare care afectează direct atractivitatea aurului (un activ care nu generează dobândă).

Tensiuni la cote maxime în Orient

Evoluția vine pe fondul unei incertitudini ridicate privind direcția conflictului dintre Statele Unite și Iran. Potrivit unor informații apărute în presa internațională, președintele american Donald Trump le-ar fi transmis consilierilor săi, săptămâna trecută, că este dispus să încheie ostilitățile militare. Asta chiar și în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz, un punct important pentru comerțul global cu petrol, ar rămâne în mare parte blocată.

Mesajele de la Washington par să complice și mai mult lucrurile.

Mesajul tranșant de la Washington

Într-o postare recentă pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a avut un mesaj direct pentru aliații reticenți. Donald Trump a declarat că „statele care nu au dorit să se implice în «decapitarea Iranului» ar trebui fie să îşi procure resursele energetice direct din regiune, fie să apeleze la exporturile americane.”