Sindicatul Unit TAROM (SUT) aruncă o bombă în spațiul public. Reprezentanții angajaților susțin că Executivul ar plănui închiderea companiei aeriene naționale începând cu data de 30 aprilie 2026. Pentru a-și susține punctul de vedere, sindicatul organizează marți o conferință de presă chiar în fața sediului din Otopeni.

Protest în fața sediului din Otopeni

Evenimentul este programat pentru ora 12:30, pe Calea Bucureștilor 224F, adresa sediului social al operatorului aerian. Acțiunea vine pe fondul unor acuzații pe care sindicaliștii le consideră extrem de grave. Iar la conferința de presă sunt așteptați să participe angajați din toate categoriile cheie ale companiei, de la piloți și însoțitori de bord, până la tehnicieni de aviație.

SUT, care este afiliat la Confederația Sindicatelor Democratice din România, își exprimă astfel îngrijorarea profundă față de viitorul operatorului național. Cum vine asta, ca una dintre cele mai vechi companii aeriene să fie pusă pe butuci? E întrebarea pe care o ridică, în esență, angajații.

O istorie de 70 de ani, în pericol?

TAROM nu este o companie oarecare. Vorbim despre Compania Națională de Transporturi Aeriene Române, înființată încă din 1954, care s-a dezvoltat odată cu întreaga aviație românească. De-a lungul deceniilor, și-a consolidat poziția sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Aderarea la alianța internațională SkyTeam, pe 25 iunie 2010, a reprezentat un pas major, oferind pasagerilor acces la o rețea extinsă de destinații și conexiuni. Și operează în prezent peste 50 de destinații, fie proprii, fie în parteneriate de tip code share, cu o flotă formată din 18 aeronave. Din 1993, TAROM este și membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

E drept că situația financiară nu a fost mereu roz, dar compania se prezintă ca una modernă, cu proceduri implementate pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Cine deține, de fapt, TAROM

La prima vedere, lucrurile sunt simple: TAROM este o societate comercială cu capital majoritar de stat. Obiectul său principal de activitate îl reprezintă transporturile aeriene de pasageri, bagaje, mărfuri și poștă.

Dar structura acționariatului este ceva mai nuanțată. Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, deține pachetul majoritar covârșitor, cu 98,0141% din acțiuni. Restul capitalului social (un total de sub 2%) este împărțit între alte entități de stat și un investitor privat.

Astfel, Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. deține 1,0398%, în timp ce Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A.” are o participație de 0,8860%. O pondere de 0,0601% din acțiuni aparține LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.

Miza conferinței de presă de marți este, așadar, una uriașă. Angajații companiei, de la piloți la personalul tehnic, așteaptă lămuriri clare privind viitorul locurilor lor de muncă și soarta unuia dintre cele mai vechi branduri românești.