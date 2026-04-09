Liderii politici și sindicali din județul Mureș au format un front comun pentru salvarea combinatului Azomureș, avertizând asupra unei catastrofe economice iminente. Miza este uriașă: 2.500 de locuri de muncă și stabilitatea întregii agriculturi românești. Iar sindicatele amenință cu proteste masive la București dacă nu primesc soluții de la Ministerul Energiei până la jumătatea lunii aprilie.

Front comun pentru salvarea combinatului

Situația critică a combinatului chimic a generat o mobilizare fără precedent. În cadrul unei întâlniri desfășurate joi, 9 aprilie 2026, între liderii sindicali și parlamentarii locali, s-a ajuns la un consens ferm privind necesitatea salvării platformei industriale. Președintele Sindicatului „Alternativa 2002”, Emil Almăşan, a subliniat că aleșii și-au asumat misiunea de a împiedica închiderea definitivă a combinatului.

Discuțiile s-au concentrat pe impactul devastator pe care dispariția acestui gigant l-ar avea. Almăşan a explicat că toți cei prezenți sunt conștienți de miză, iar parlamentarii de Mureș s-au angajat să acționeze unitar. „Şi-au asumat că săptămâna viitoare vor face front comun toţi parlamentarii din Mureş şi noi sperăm ca, până la 1 mai, să se vină cu o soluţie, până la urmă, oricare ar fi ea. Dar noi sperăm că e o soluţie bună pentru Azomureş, fiindcă nu putem să stăm deoparte şi să ne uităm cum o platformă ca Azomureş se închide”, a afirmat liderul sindical.

Impactul real depășește 2.500 de familii

Dincolo de soarta angajaților direcți, problema se extinde pe orizontală, afectând numeroase alte sectoare. Dar ce se întâmplă, pe bune, cu agricultura țării? În condiții normale, combinatul asigură aproximativ 60% din necesarul de îngrășăminte chimice pentru fermierii români. Fără producția internă, aceștia depind de importuri, care, potrivit lui Almășan, sunt adesea „proaste calitativ”.

„Este vorba de 2.500 de familii, iar pe plan orizontal va avea de suferit toată zona, toată agricultura românească. Ştiţi bine, azi Azomureşul produce 60% din necesarul de îngrăşăminte chimice pentru toată agricultura românească. (…) Sunt bucuros fiindcă toată lumea este conştientă că închiderea Azomureş ar fi o catastrofă. Eu sper că după această întâlnire – şi vom avea încă o şansă şi zic că încă nu este totul pierdut – Azomureş încă poate să funcţioneze doar cu implicarea tuturor”, a adăugat Emil Almășan.

Ultimatum pentru Ministerul Energiei

Numai că optimismul este temperat de un avertisment clar adresat autorităților centrale. Deși s-a solicitat convocarea unei comisii de dialog social la nivel ministerial, un răspuns oficial întârzie să apară.

Timpul se scurge.

În acest context, sindicaliștii au stabilit un calendar de proteste. „Colegii mei din Sindicatul Alternativa 2002 Azomureş au hotărât deja că, dacă până săptămâna viitoare, în data de 16 aprilie, nu primim niciun semnal şi din partea Ministerului Energiei, în săptămâna care începe cu 20 aprilie, probabil, ne vom muta la Bucureşti, în faţa Ministerului Energiei”, a precizat Almășan, care a mulțumit Instituției Prefectului pentru organizarea întâlnirii.

O problemă de siguranță alimentară

Prefectul județului Mureș, Barabási Antal-Szabolcs, a susținut la rândul său importanța demersului, declarându-se optimist în privința unei decizii favorabile din partea Executivului. Acesta a pus accent pe legătura sa personală cu agricultura, un domeniu care îi oferă o perspectivă clară asupra situației.

„Eu vin din agricultură, pe mine mă doare cel mai mult această situaţie, nemaivorbind din punct de vedere economic ce se întâmplă în judeţul nostru. (…) Am înţeles că colegii parlamentari, de marţi, o să discute direct cu Guvernul României şi aşteptăm semnale pozitive în această privinţă”, a afirmat prefectul.

La rândul său, liderul CNSLR Frăția Mureș, Călin Orlando Cociş, a reiterat că miza principală este siguranța alimentară a României. El a avertizat că prețul îngrășămintelor de import a crescut deja mare. „Sunt importante cele 2.500 de locuri de muncă ale celor care lucrează pe acea platformă, dar nu numai, ci şi locurile de muncă din economia pe orizontală. Dar lucrul cel mai important care trebuie avut în vedere este cel legat de siguranţa alimentară, pentru că este bine ştiut faptul în ultima perioadă preţul îngrăşămintelor chimice, a fertilizatorilor care vin din afara României, a crescut. Şi pe lângă faptul că preţul este unul foarte mare, e vorba şi de calitate acestor produse (o problemă ridicată și de ceilalți lideri sindicali). Noi am insistat să avem această întâlnire cu parlamentarii pentru a le solicita să-şi asume o serie de demersuri în relaţia cu Guvernul României”, a declarat Călin Orlando Cociş.