Una dintre primele întrebări pentru orice afacere la început de drum este: SRL sau PFA? Dilema este reală și, nu de puține ori, alegerile inițiale pot crea confuzie și pot duce la greșeli costisitoare. Experiența altora poate fi însă o lecție valoroasă, cum este și cazul Larisei Dragna, antreprenor creativ și fondatoarea unui brand de modă care îi poartă numele.

De la PFA la SRL, o tranziție necesară

Larisa Dragna și-a pornit afacerea în 2008. A început cu un PFA, pe vremea când era încă studentă, dar pe măsură ce businessul a crescut și a apărut nevoia de a participa la târguri internaționale de modă, tranziția către SRL a devenit inevitabilă. Numai că drumul nu a fost lipsit de provocări.

„Am făcut foarte multe greşeli în antreprenoriat. Din fericire, nu au fost greşeli dramatice, care să mă facă să renunţ. Unul dintre motivele pentru care am trecut de la PFA la SRL a fost acela că făceam şi multe greşeli pe care nu ştiam cum să le gestionez. Eu am decis să îmi iau un contabil inclusiv pe PFA, pentru că nu sunt un om al cifrelor şi am vrut să mă pot dedica mai ales procesului creativ”, povesteşte ea.

Rolul contabilului, chiar și pentru un PFA

Decizia de a angaja un contabil încă din faza de PFA pare surprinzătoare pentru unii.

Până la urmă, de ce ai plăti un specialist când, la prima vedere, lucrurile par simple? Ei bine, pentru un antreprenor focusat pe creație și dezvoltare, externalizarea părții birocratice poate face diferența între succes și eșec. Liniștea că lucrurile sunt în ordine din punct de vedere fiscal este esențială.

Si exact asta subliniază și antreprenoarea. „Când eşti la început, este foarte important să poţi dormi liniştit, ştiind că ai făcut lucrurile cât ai putut de bine, astfel încât să îţi vezi de partea care, într-adevăr, îţi creşte businessul şi îţi aduce bani”, a adăugat aceasta.

Educație financiară pentru tineri

Discuția despre aceste alegeri critice a avut loc în cadrul emisiunii „Ce faci cu banii tăi?”, unde Larisa Dragna a fost prezentă alături de Cristian Bărcan, fondatorul platformei Regnet. Demersul este susţinut de Banca Transilvania și face parte din programul mai amplu FIT – Finanţe pe Înţelesul Tuturor al băncii.

Iar programul nu este deloc întâmplător. BT a lansat FIT (un program național de educație financiară) cu scopul de a construi o bază solidă în gestionarea banilor pentru generațiile Alpha, Z și Y. În cadrul acestui proiect video, întrebări concrete şi simple din sfera educaţiei financiare devin teme de discuţie menite să îi ajute pe tineri să ia decizii financiare bine informate.