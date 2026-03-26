Guvernul pregătește un nou cadru legal prin care statul va putea interveni în situații excepționale pentru a proteja activele și infrastructurile strategice ale României. Printr-un proiect de Ordonanță de Urgență elaborat de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, se dorește prioritizarea achiziției acestora și sprijinirea companiilor esențiale aflate în dificultate.

Statul nu mai poate fi spectator

Noua reglementare vine ca un răspuns la vulnerabilitățile economice identificate în ultimii ani. Nu de puține ori, active economice importante au fost pierdute sau afectate fără ca statul să aibă pârghiile necesare pentru o intervenție rapidă. Dar de ce era nevoie de o asemenea măsură, pe bune? Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat rațiunea din spatele proiectului.

„România a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe situaţii în care a pierdut capacităţi economice importante fără să poată interveni la timp. Crizele succesive şi anumite cazuri de urgenţă ne arată că uneori nu sunt protejate suficient infrastructuri şi interese strategice. Strict în situaţii excepţionale, statul nu îşi mai permite să rămână spectator. Am elaborat, împreună cu Ministerul Energiei, un proiect de ordonanţă de urgenţă care oferă statului instrumentele concrete pentru a interveni în situaţii în care capacităţi economice sau infrastructuri considerate strategice sunt în pericol. Este vorba despre un mecanism care permite statului să acţioneze punctual şi justificat, pentru a preveni pierderi ireversibile în economie”, a anunțat Irineu Darău.

Prioritate la achiziții și salvarea companiilor

Un element esențial al proiectului este posibilitatea ca statul să aibă prioritate la achiziționarea unor active strategice scoase la vânzare. Măsura are rolul de a preveni preluarea unor resurse din sectoare esențiale (precum energie, industrie sau infrastructură) de către entități care ar putea afecta interesele economice ale României. Și nu e vorba doar de achiziții.

Proiectul include și soluții dedicate companiilor aflate în dificultate financiară, pentru a evita pierderea definitivă a unor capacități de producție în timpul procedurilor de insolvență sau restructurare. Statul ar putea interveni pentru a asigura continuitatea.

„si, în cazul unor companii aflate în dificultate, propunem soluţii prin care pot fi salvate capacităţi de producţie şi evitate situaţiile în care acestea sunt pierdute sau degradate în timpul unor proceduri lungi de insolvenţă. În acelaşi timp, sunt prevăzute mecanisme pentru menţinerea funcţionării unor activităţi esenţiale în perioade de tranziţie, astfel încât procese industriale importante să nu fie oprite brusc, cu efecte ireversibile”, a mai transmis ministrul.

Ce înseamnă pentru oameni și economie

Dincolo de cifre și strategii, impactul se dorește a fi unul direct resimțit de cetățeni. V-ați gândit vreodată ce se întâmplă cu o comunitate întreagă când principalul angajator dispare peste noapte? Noul mecanism urmărește să prevină exact astfel de scenarii.

„Pentru oameni, acest mecanism înseamnă mai multă stabilitate în momente dificile. Înseamnă locuri de muncă care nu dispar peste noapte atunci când o companie importantă intră în dificultate şi comunităţi locale care nu rămân fără principalul motor economic. În acelaşi timp, vorbim despre capacitatea României de a-şi păstra funcţionale sectoare esenţiale, de la energie şi industrie până la alte domenii care susţin economia reală şi reduc dependenţele externe”, a declarat Darău.

Domeniile vizate includ, așadar, securitatea națională, independența energetică, infrastructura și dezvoltarea economică.

Un instrument care lipsea

Iar pentru a preîntâmpina eventualele critici, autoritățile subliniază că intervențiile statului vor fi strict limitate și aplicabile doar în domenii clar definite. Orice măsură va trece prin filtre instituționale riguroase, inclusiv, unde este cazul, prin avizul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT). În plus, toate acțiunile vor trebui să respecte legislația europeană și regulile pieței concurențiale.

Numai ca, până la urmă, miza este una mult mai mare decât simpla economie de piață, după cum subliniază chiar ministrul.

„Este un instrument care lipsea până acum şi care va permite statului român să acţioneze la timp, într-un context în care miza nu mai este doar economică, ci ţine de stabilitate şi de capacitatea României de a-şi proteja interesele strategice”, a mai transmis ministrul Economiei.