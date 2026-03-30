Un studiu recent arată că 57% dintre români se declară puțin sau deloc informați despre produsele de investiții, deși interesul pentru acest domeniu este în continuă creștere. Doar o treime dintre participanții la cercetare consideră că dețin cunoștințe solide, ceea ce subliniază un paradox major pe piața locală: vrem să investim, dar nu prea știm cum.

Deficit major de informare

Studiul, realizat de Raiffeisen Bank România în parteneriat cu Appinio, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare. Mai exact, peste jumătate dintre participanți consideră că nu au suficiente cunoștințe pentru a lua decizii financiare în acest domeniu. Numai ca interesul există, dar se lovește de acest zid al necunoașterii, în condițiile în care doar o treime dintre cei chestionați se consideră suficient de pregătiți pentru a face pasul spre investiții în mod avizat.

Internetul și banca, surse principale

Și atunci, de unde își iau românii informațiile, fie ele și puține? Datele cercetării arată că mediul online domină detașat. Astfel, 40% dintre participanți indică site-urile de specialitate și forumurile drept sursă principală. Acestea sunt urmate de băncile la care au cont (32%) și de sfaturile primite de la familie sau prieteni (26%). Pe listă se mai regăsesc aplicațiile dedicate investițiilor (20%) și rețelele sociale (19%), care completează tabloul surselor de documentare.

Investițiile, un pas spre siguranță

Reprezentanții băncii văd în acest interes crescut o schimbare pozitivă de mentalitate. „Vedem un interes tot mai mare pentru investiții din partea românilor, ceea ce reprezintă un comportament responsabil care poate contribui la un viitor mai sigur. Primul pas este accesul la informații ușor de înțeles, iar rolul nostru ca instituție financiară este să oferim explicații clare și soluții adaptate fiecărui profil de investitor, astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Pe bune, e nevoie de mai multă claritate.

Iar pentru a deveni mai activi, românii au o listă clară de cerințe de la instituțiile financiare. Ei spun că au nevoie de platforme digitale intuitive, secțiuni de educație financiară direct în aplicațiile mobile (o funcție tot mai cerută), simulatoare de investiții, consultanță personalizată și tutoriale video explicative.

Raiffeisen lansează un program de educație

Ca răspuns direct la aceste nevoi, Raiffeisen Bank România a lansat programul „Start în Investiții”. Acesta este integrat în aplicația de mobile banking Smart Mobile și include cinci cursuri interactive, disponibile atât în limba română, cât și în engleză. Fiecare curs se finalizează cu un chestionar de evaluare, programul fiind gândit atât pentru începători, cât și pentru cei cu experiență deja acumulată.

Cercetarea face parte din seria „Despre Bani 1:1” și a fost realizată în luna martie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național format din 1.000 de persoane.