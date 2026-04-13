După 21 de ore de discuții eșuate la Islamabad, președintele american Donald Trump a anunțat o decizie radicală. Marina SUA va bloca Strâmtoarea Ormuz începând de luni, 13 aprilie 2026. Măsura intră în vigoare la ora 15:00, ora Marii Britanii, conform anunțului făcut de Trump la Baza Comună Andrews din Maryland.

Trump: Nu-mi pasă dacă se întorc

Liderul de la Casa Albă a transmis un mesaj ferm în privința programului nuclear iranian. „Iranul nu va avea o armă nucleară. Ei încă o vor şi au clarificat asta noaptea trecută”, a declarat Trump. Întrebat cât timp acordă Teheranului pentru a reveni la masa tratativelor, președintele a fost neașteptat de direct.

„Nu-mi pasă dacă se întorc sau nu. Dacă nu se întorc, nu am nimic împotrivă.”

Pe bune, mai direct de atât nu se putea.

Armata iraniană, slăbită

Iar Trump a continuat evaluarea situației militare iraniene, susținând că forțele Teheranului sunt grav afectate. Potrivit acestuia, capacitatea de luptă a Iranului este mult diminuată. „Armata lor a dispărut şi rachetele sunt în mare parte epuizate. Capacitatea de producţie a rachetelor şi dronelor este în mare parte distrusă”, a spus el.

Dar chiar așa să stea lucrurile?

Reacția Teheranului și poziția Marii Britanii

De cealaltă parte, Teheranul a reacționat prompt după eșecul negocierilor. Iranul a declarat că SUA „nu au reuşit să câştige încrederea delegaţiei iraniene” în timpul discuţiilor.

Numai că planurile americane nu par să aibă sprijinul aliaților tradiționali. Trump a susţinut că NATO şi Marea Britanie „vor acum să ajute” în zona căilor navigabile, însă informațiile de la Londra (obținute de Sky News) contrazic această afirmație.

Marea Britanie nu se va implica în blocadă.

Ba chiar, un ministru britanic al sănătății a recunoscut că există „diferenţe de opinie” față de SUA în privința Iranului, iar aceste divergențe au „tensionat” relația cu administrația Trump.