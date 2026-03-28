Aproximativ 3.500 de pușcași marini ai armatei SUA au ajuns în Orientul Mijlociu, la bordul unei nave de asalt. Anunțul, făcut de comandamentul militar american, nu face decât să crească tensiunea deja existentă în regiune. Se vorbește tot mai des despre o posibilă intervenție terestră.

O navă amiral în zonă

Militarii americani au sosit la bordul navei amfibie USS Tripoli, conform informațiilor oficiale. Nu vorbim de o navă oarecare. Vaporul servește drept navă amiral a Forței Expediționare a Pușcașilor Marini.

Iar la bordul său se află nu doar cei 3.500 de militari, ci și echipamentele specifice necesare unor operațiuni complexe.

Pregătiri pentru un atac în Iran?

V-ați întrebat de ce acum? Desfășurarea masivă de forțe ar putea face parte din pregătirile pentru o posibilă operațiune terestră împotriva Iranului. Aceasta este principala ipoteză care circulă în acest moment, deși nu a fost confirmată oficial de nimeni de la Washington.

Lucrurile nu sunt deloc simple.

Dar trimiterea unei forțe expediționare de o asemenea anvergură (cu tot cu nava sa amiral) este un semnal extrem de puternic transmis Teheranului. Pe bune, nu trimiți mii de soldați de elită doar ca să facă o vizită de curtoazie.

Destinația finală, un mister

Comandamentul Central al SUA, cel care a făcut anunțul, a fost destul de zgârcit cu detaliile. A confirmat sosirea navei USS Tripoli și a contingentului de pușcași marini, însă a păstrat tăcerea asupra unui element esențial.

Și anume, locul precis în care vor fi trimiși militarii. Această informație nu a fost făcută publică, lăsând loc pentru și mai multe speculații privind intențiile reale ale Statelor Unite în regiune.