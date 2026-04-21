Compania Apple a anunțat oficial o schimbare majoră la vârf. Tim Cook va părăsi funcția de director general la începutul lunii septembrie, după un mandat de peste un deceniu care a transformat gigantul tehnologic. Locul său va fi preluat de John Ternus, actualul șef al diviziei de inginerie hardware, într-o mișcare strategică ce vine în plină accelerare a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Moștenirea lui Tim Cook

Tim Cook, care va prelua rolul de președinte executiv, a devenit CEO în 2011, după retragerea legendarului Steve Jobs. În cei peste 10 ani de mandat, a extins important portofoliul companiei dincolo de produsele tradiționale precum Mac sau iPhone, orientând Apple către servicii digitale, sănătate și dispozitive purtabile. E drept că, sub conducerea sa, Apple a traversat perioade complexe, de la pandemia de COVID-19 la tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China.

Dar, în ciuda acestor provocări, compania și-a consolidat poziția globală. Cifrele vorbesc de la sine: de la preluarea funcției de CEO, acțiunile Apple au înregistrat o creștere de peste 1.400%, depășind mare media de aproximativ 430% a companiilor din indicele S&P 500 în aceeași perioadă.

„A fost cel mai mare privilegiu al vieţii mele să fiu director general al Apple şi să mi se fi acordat încrederea de a conduce o companie atât de extraordinară”, a declarat Cook într-un comunicat de presă.

Cine este John Ternus, noul lider Apple

Numirea lui John Ternus, în vârstă de 50 de ani, reflectă strategia companiei de a promova lideri formați intern. Ternus este unul dintre cei mai experimentați executivi ai Apple în domeniul hardware, ocupând funcția de vicepreședinte senior al departamentului de inginerie hardware din 2021. El a fost implicat direct în dezvoltarea unor produse esențiale precum AirPods, Mac, iPad și iPhone, preluând și responsabilitatea pentru Apple Watch la finalul lui 2022.

Și-a început cariera la Apple în 2001, lucrând inițial la Apple Cinema Display. V-ați fi gândit vreodată că noul șef al celei mai mari companii din lume a dezvoltat pentru lucrarea de licență (la Universitatea din Pennsylvania) un braț mecanic destinat persoanelor cu tetraplegie, controlat prin mișcările capului? Potrivit Bloomberg News, Ternus este „cel mai tânăr membru al echipei executive a Apple” și este descris drept „carismatic și apreciat”.

Scrisoarea lui Tim Cook către comunitate

Anunțul retragerii a fost însoțit de o scrisoare emoționantă adresată comunității Apple, în care Cook a reflectat asupra experienței sale.

„Pentru comunitatea Apple: În ultimii 15 ani am început aproape în fiecare dimineață la fel. Îmi deschid e-mailul și citesc notițe pe care le-am primit cu o zi înainte de la utilizatorii Apple din întreaga lume. Împărtășiți cu mine bucăți mici din viața voastră și spuneți lucruri pe care doriți să le știu despre modul în care Apple v-a impactat. Despre momentul în care mama ta a fost salvată de Apple Watch. Despre selfie-ul perfect pe care l-ai surprins pe vârful unui munte care părea imposibil de urcat. Îmi mulțumești pentru modurile în care Mac a schimbat ceea ce poți face la locul de muncă. În fiecare dintre aceste e-mailuri simt o recunoștință pe care nu o pot exprima în cuvinte, că am ajuns cumva să fiu persoana de la celălalt capăt al acelor e-mailuri, liderul unei companii care aprinde imaginația și îmbogățește vieți în moduri atât de profunde încât sfidează descrierea. Ce onoare și privilegiu. Astăzi am anunțat că fac următorul pas în călătoria mea la Apple. În lunile următoare, voi trece într-un nou rol, lăsând în urmă postul de CEO, în septembrie, și devenind președintele executiv al Apple. O persoană nouă va păși în ceea ce știu în inima mea este cea mai bună slujbă din lume. Acest lider este John Ternus, un inginer și gânditor strălucit care și-a petrecut ultimii 25 de ani construind produsele Apple pe care utilizatorii noștri le iubesc atât de mult, obsedat de fiecare detaliu, axat pe toate modalitățile posibile în care putem face ceva mai bun, mai îndrăzneț, mai frumos și mai semnificativ. El este persoana perfectă pentru acest loc de muncă. Lui John îi pasă atât de mult de cine suntem la Apple, de ceea ce facem la Apple, și are inima și caracterul de a conduce cu o integritate extraordinară. Sunt foarte mândru să-l numesc următorul CEO al Apple. Această companie va atinge culmi incredibile sub conducerea sa și veți simți impactul său în fiecare descoperire din produsele și serviciile viitoare. Abia aștept să-l cunoști ca mine. Acesta nu este un la revedere. Dar în acest moment de tranziție, am vrut să profit de ocazie pentru a vă mulțumi. Nu în numele companiei, de data aceasta, deși există un izvor de recunoștință pentru tine. Dar pur și simplu în numele meu, Tim. O persoană care a crescut într-un timp diferit și a ajuns să fie CEO-ul celei mai mari companii din lume. Vă mulțumesc pentru încrederea și bunătatea pe care mi le-ați arătat. Vă mulțumesc că ați aclamat alături de mine când am dezvăluit un nou produs sau serviciu. Vă mulțumesc, mai presus de toate, că ați crezut în mine. În fiecare zi ne ridicăm și ne gândim la ce putem face pentru a face viața un pic mai bună. Și în fiecare zi, ai făcut-o pe a mea cât de bine aș fi putut să cer. Vă mulțumesc”.

Presiunea inovației și cursa AI

Numai că decizia nu vine într-un vid. În vara acestui an, analiștii de la LightShed Partners au lansat o evaluare critică, susținând că Apple are nevoie de un director executiv orientat prioritar pe dezvoltarea de produse, nu de un profil axat pe operațiuni și logistică, așa cum este perceput Tim Cook. Analiza lor, să fim serioși, pune degetul pe o rană deschisă în Silicon Valley: cursa pentru inteligența artificială.

Presiunea inovației este uriașă.

Iar aceiași experți avertizează că grupul a pierdut teren în fața rivalilor direcți și nu își mai poate permite erori strategice. Poziționările au apărut într-un moment sensibil, după ce Jeff Williams, directorul de operațiuni și considerat unul dintre principalii succesori ai lui Cook, a anunțat că va părăsi compania. cum va naviga noul CEO aceste ape tulburi.