Președintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un avertisment extrem de dur la adresa Iranului, amenințând cu distrugerea completă a infrastructurii energetice a țării. Condițiile puse de liderul american sunt redeschiderea „imediată” a strâmtorii strategice Hormuz și ajungerea la un acord de pace „în scurt timp”.

Un ultimatum pe Truth Social

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Trump a susținut inițial că se fac progrese în negocierile de pace. „Statele Unite ale Americii sunt în discuţii serioase cu un nou regim, mai raţional, pentru a pune capăt operaţiunilor noastre militare din Iran”, a scris acesta. Numai că tonul se schimbă radical în continuarea mesajului, transformându-se într-o amenințare directă.

„S-au făcut progrese mari, dar, dacă din orice motiv nu se ajunge curând la un acord, ceea ce probabil se va întâmpla, şi dacă strâmtoarea Hormuz nu este imediat „Deschisă pentru afaceri”, ne vom încheia frumoasa noastră „şedere” în Iran prin aruncarea în aer şi distrugerea completă a tuturor centralelor electrice, a puţurilor petroliere şi a insulei Kharg (şi posibil a tuturor instalaţiilor de desalinizare!), pe care în mod intenţionat nu le-am „atins” până acum”.

Războiul intră în a cincea săptămână

Comentariile sale nu vin din senin. Conflictul cu Iranul a intrat deja în a cincea săptămână, iar tensiunile sunt la cote maxime. Iar administrația Trump analizează o mișcare extrem de riscantă: trimiterea de trupe terestre.

Obiectivul ar fi preluarea controlului asupra insulei Kharg, un punct nevralgic pentru economia iraniană.

De ce este vitală insula Kharg?

Și de ce este atât de importantă această insulă? Ei bine, hai sa vedem. Insula Kharg este, piesa centrală a întregii industrii petroliere iraniene, un hub major de combustibil. Se estimează că aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării trec pe aici înainte ca petrolierele să traverseze strâmtoarea Hormuz.

O cifră uriașă.

Mai mult, se spune că insula are o capacitate de încărcare de aproximativ 7 milioane de barili pe zi. Practic, controlul insulei (și al strâmtorii, clar) înseamnă controlul total asupra exporturilor de petrol iraniene.