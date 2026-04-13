Tensiunile dintre Casa Albă și Vatican au escaladat brusc după ce președintele american Donald Trump a lansat un atac dur la adresa Papei Leon, acuzându-l că este „slab” și susținând că nu ar fi fost ales fără ajutorul său. Replica Suveranului Pontif, primul american în această funcție, nu a întârziat, declarând că nu se teme de administrația de la Washington.

Replica Papei nu a întârziat

Aflat într-o vizită în Africa, Papa Leon a răspuns direct acuzațiilor venite de la Casa Albă. Liderul Bisericii Catolice a declarat că „nu are teamă… de administraţia Trump”.

Mai mult, a adăugat că va continua să se pronunţe „ferm împotriva războiului”. Această declarație vine în contextul în care Papa Leon a fost un critic vocal al războiului SUA-Israel împotriva Iranului, descriind recenta amenințare a lui Trump de a „şterge civilizaţia iraniană” drept „cu adevărat inacceptabilă”.

Acuzații dure pe Truth Social

Într-o postare publicată duminică seara pe rețeaua sa socială, Truth Social, Donald Trump l-a catalogat pe Papa Leon drept „slab” în privinţa criminalităţii şi „dezastruos” în materie de politică externă. Președintele i-a cerut papei să înceteze să „se alinieze stângii radicale” și să se concentreze pe a fi „un Papă mare, nu un politician”.

Si atacul nu s-a oprit aici. Trump a continuat, scriind: „Nu vreau un Papă care crede că este în regulă ca Iranul să aibă armă nucleară. Nu vreau un Papă care îl critică pe preşedintele Statelor Unite, deoarece eu fac exact ceea ce am fost ales să fac”.

„Dacă nu eram eu, Leo nu era la Vatican”

Probabil cea mai surprinzătoare afirmație din postarea președintelui este cea legată de însăși alegerea Papei Leon. Trump a susținut, fără ocolișuri, că el este motivul pentru care primul papă american a ajuns în fruntea Bisericii Catolice. V-ați fi imaginat vreodată o astfel de declarație venită de la un președinte american?

„Nu era pe nicio listă de candidaţi şi a fost pus acolo doar pentru că era american, iar Biserica a crezut că asta ar fi cea mai bună cale de a-l bucura pe Donald Trump. Dacă nu eram eu la Casa Albă, Leo nu ar fi fost la Vatican”, a scris Trump.

O afirmație fără precedent.

Cardinalii americani și reacția Vaticanului

Criticile lui Trump au apărut la scurt timp după o intervenție rară la televiziune a trei cardinali americani, care au condamnat războiul din Iran. Cardinalul Robert McElroy a spus că, învăţăturii catolice, „nu este un război just”, ci „un război de alegere”, avertizând asupra riscului unor conflicte în lanț. În același timp, cardinalul Blase Cupich a criticat mesajele de război ale Casei Albe, pe care le-a numit „îngrozitoare”, acuzând că transformă suferința umană în spectacol.

Un oficial al Vaticanului a afirmat că reacția lui Trump reflectă, de fapt, „impotența” în fața criticilor morale ale Bisericii. Până la urmă, logica e simplă: atunci când puterea politică atacă o voce morală, o face adesea pentru că nu o poate controla.

E drept că oficiali americani de rang înalt au folosit frecvent un limbaj religios în legătură cu conflictul din Iran. Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a spus recent că atacurile au fost desfăşurate „sub protecţia providenţei divine”. Dar tocmai acest tip de retorică îngrijorează profund Vaticanul, care susţine coexistenţa religioasă şi respinge categoric ideea unor „războaie sfinte” moderne.