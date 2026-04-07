Turismul intern a înregistrat o scădere de 5% în primele două luni ale anului, o premieră de la pandemie încoace. Unitățile de cazare din țară au primit 1,5 milioane de turiști, marcând astfel un început de an pe minus, în ciuda unui sezon de iarnă care părea promițător.

Un sezon de schi bun, dar insuficient

La prima vedere, cifrele sunt surprinzătoare. Am avut parte de un sezon de schi bun, cu o vreme mai mult decât favorabilă pentru sporturile de iarnă. Și totuși, numărul total de turiști înregistrați în cazările din toată țara în ianuarie și februarie a fost de 1,5 milioane. Asta înseamnă o scădere de 5% față de aceeași perioadă a anului anterior.

V-ați fi așteptat la asta? E drept că scăderile consumului s-au resimțit în mai multe sectoare, iar turismul local nu a făcut excepție.

Scăderea consumului, resimțită și în vacanțe

Dar lucrurile stau puțin diferit când privim imaginea de ansamblu. Această contracție din turismul local nu este un fenomen izolat, ci se aliniază perfect scăderilor generale din economie. În prima lună a anului, de exemplu, consumul intern a scăzut cu 9% an la an. Este pentru prima dată din 2013 când se înregistrează o scădere a consumului în luna ianuarie (un semnal de alarmă, ar spune unii).

Românii preferă vacanțele în străinătate

Iar în contrapondere, românii au continuat să călătorească masiv în afara țării. Pe bune, pare că bugetele de vacanță s-au mutat peste granițe. În primele două luni ale anului, s-au cheltuit nu mai puțin de 669 de milioane de euro pe vacanțele în străinătate.

Suma reprezintă o creștere de 9%.

în timp ce hotelierii din țară numărau mai puțini oaspeți, agențiile care vând pachete externe au avut parte de o creștere consistentă, alimentată de apetitul românilor pentru destinații internaționale.