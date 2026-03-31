Compania românească Super Technologies, cu statut de unicorn, își extinde operațiunile într-o nouă piață europeană. Superbet, principalul său brand comercial, intră oficial pe piața din Grecia, mișcarea făcând parte dintr-o strategie de creștere accelerată la nivel global.

O piață matură și promițătoare

Alegerea Greciei nu este deloc întâmplătoare. E drept că, la prima vedere, ai putea întreba de ce tocmai acolo? Ei bine, lucrurile sunt destul de clare pentru managementul companiei.

„Grecia este o piaţă matură şi în plină dezvoltare (…). Prin acest pas ne luăm un angajament pe termen lung de a construi cel mai captivant ecosistem de divertisment din această ţară şi de a apropia oamenii prin emoţie şi pasiunea comună pentru competiţiile sportive”, spune Adam Lamentowicz, Chief Commercial Officer CEE, Super.

Dincolo de declarații, piața elenă are un cadru de reglementare bine stabilit, fiind supravegheată de Comisia Elenă pentru Jocuri de Noroc (HGC). Acest aspect, combinat cu o cultură sportivă puternică, transformă Grecia într-una dintre cele mai dinamice și promițătoare piețe de pariuri sportive din Europa, oferind condiții optime pentru o creștere sustenabilă.

Parteneriate locale și implicare comunitară

Dar cum anume vor aborda piața? Strategia de intrare vizează dezvoltarea de parteneriate cu cluburi și competiții sportive locale. Pe lângă asta, compania plănuiește și implicarea în diverse proiecte comunitare, urmând să anunțe treptat colaborări concrete în această direcție.

Finanțare de la Blackstone și un acord de 1,3 miliarde de euro

Toată această strategie de dezvoltare este susținută de investitori internaționali de calibru.

Iar aici vorbim de nume grele.

Printre aceștia se numără Blackstone, cel mai mare administrator de active alternative din lume, care a realizat încă din 2019 o investiție de 175 de milioane de euro în companie. Mai mult, în 2025, grupul a semnat un acord de refinanțare de 1,3 miliarde de euro, consolidându-și astfel poziția financiară pentru planurile de expansiune globală (o mișcare care le oferă o flexibilitate considerabilă).

O prezență deja globală

Extinderea în Grecia nu este un pas izolat, ci face parte dintr-o strategie mai amplă de creștere a grupului. Super Technologies are deja operațiuni consolidate în România, Polonia, Serbia, Belgia și Brazilia.

Pe lângă operațiunile comerciale, grupul deține și centre tehnologice în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie și inclusiv în România, ceea ce arată anvergura internațională a companiei fondate de Sacha Dragic.