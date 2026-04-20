Agențiile de turism se întrec în oferte last-minute pentru vacanțe, iar Egiptul pare a fi vedeta neașteptată a reducerilor. Un sejur de șapte nopți, all-inclusive, a ajuns să coste chiar și sub 300 de euro de persoană. Motivul? O cerere mult sub așteptări, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Oferte la prețuri de necrezut

La prima vedere, ofertele par greu de refuzat. Pe site-ul DerTour, de pildă, o vacanță în Hurghada cu plecare pe 25 aprilie este afișată la un preț de pornire de 298 de euro de persoană. Pachetul include șapte nopți de cazare în regim all-inclusive. Și la Karpaten Turism situația este similară, un sejur pentru două persoane în aceeași stațiune, cu plecare pe 26 aprilie, costând 898 de euro. E drept că prețul inițial, conform informațiilor de pe site-ul agenției, era de 2.100 de euro (o reducere substanțială, așadar).

De ce s-au ieftinit vacanțele

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Egiptul este una dintre destinațiile care au avut de suferit din cauza izbucnirii războiului din Iran. Proximitatea față de Orientul Mijlociu i-a făcut pe mulți turiști să pună la îndoială siguranța destinațiilor egiptene, chiar dacă țara nu a fost implicată direct în conflictul militar.

A planat o stare de incertitudine.

Numai că această percepție a lovit direct în rezervări, forțând touroperatorii să scadă masiv prețurile pentru a umple avioanele charter.

O piață în scădere bruscă

Impactul s-a simțit imediat în cifrele agențiilor, care confirmă tendința negativă.

„Toate cererile au scăzut“.

Câți români alegeau Egiptul

Iar scăderea este cu atât mai vizibilă dacă ne uităm la cifrele din anii trecuți. În 2024, ultimul an pentru care Institutul Național de Statistică are date centralizate, aproape 180.000 de români au mers în Egipt prin intermediul agențiilor de turism locale, confirmând popularitatea uriașă de care se bucura destinația.