Animator, producător de film şi antreprenor, Walt Disney rămâne o figură colosală în industria de divertisment. El deţine un record greu de egalat: 22 de premii Oscar şi 59 de nominalizări. Vorbim, până la urmă, de cele mai multe trofee obţinute vreodată de un singur individ, un vizionar care a schimbat fundamental modul în care lumea întreagă se raportează la poveşti.

De la Chicago la Hollywood

Născut în 1901 la Chicago, Walt Disney şi-a descoperit de mic pasiunea pentru desen. A crescut în mare parte în Missouri şi a urmat cursuri de artă încă din copilărie. Iar la doar 18 ani, lucra deja ca ilustrator comercial. La începutul anilor ’20, a făcut pasul cel mare şi s-a mutat în California, unde, împreună cu fratele său Roy, a pus bazele Disney Brothers Studio, compania care avea să se transforme în gigantul The Walt Disney Company pe care îl cunoaştem astăzi.

Mickey Mouse, un simbol global

Momentul decisiv al carierei sale a venit însă în 1928, odată cu apariţia lui Mickey Mouse, celebrul personaj creat alături de Ub Iwerks.

Mickey a devenit rapid un simbol global.

Şi, un detaliu mai puţin cunoscut, Disney i-a dat voce chiar el în primii ani de existenţă ai personajului. Cum vine asta? E drept că tehnologia era la început, dar implicarea sa personală arată dedicarea totală pentru creaţiile sale.

Inovaţie continuă şi filme de aur

Succesul acestui personaj a deschis, practic, drumul unei perioade de inovaţie continuă. Disney a fost pionier în introducerea sunetului sincronizat, a utilizat din plin sistemul Technicolor pentru a aduce culoarea pe ecran şi a riscat cu realizarea primelor lungmetraje de animaţie. Rezultatele? Filme care au intrat definitiv în istoria cinematografiei. Hai să vedem câteva: Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici (1937), Pinocchio şi Fantasia (ambele din 1940), urmate de Dumbo (1941) şi Bambi (1942).

Succesul de după război

Nici după cel de-al Doilea Război Mondial, studioul Disney nu a încetinit ritmul. A continuat să producă atât animaţii, cât şi filme live-action de mare succes, printre acestea numărându-se titluri iconice precum Cinderella sau Sleeping Beauty. Dar poate cel mai notabil exemplu este Mary Poppins, filmul care a fost recompensat cu nu mai puţin de cinci premii Oscar, o performanţă remarcabilă pentru acele vremuri (şi nu numai).

Un imperiu al divertismentului

Sub numele Disney funcţionează acum un veritabil imperiu. V-aţi gândit vreodată cum ar fi arătat industria de divertisment fără contribuţia sa? De la animaţie la parcuri tematice şi producţii cinematografice de miliarde de dolari, amprenta sa este peste tot. Plecând de la o pasiune pentru desen, un tânăr din Chicago a reuşit să construiască o moştenire care continuă să redefinească modul în care generaţii întregi consumă poveşti.