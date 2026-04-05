Wizz Air a anunțat o schimbare importantă pentru pasagerii săi. Pe 25 martie 2026, compania a semnat un acord cu Immfly, o firmă de tehnologie din Barcelona, pentru a introduce un ecosistem digital complet la bordul aeronavelor, care va include și acces la internet. Această mișcare vine în paralel cu decizia de a scoate treptat din uz avioanele de tip A321ceo.

Acord cu Immfly și o nouă strategie

Parteneriatul cu Immfly are ca scop instalarea unui sistem digital avansat în flotă. Pe lângă internet, acesta va oferi pasagerilor posibilitatea de a face cumpărături la bord și va furniza servicii de date operaționale pentru echipaj. Anunțul face parte dintr-o serie de decizii strategice luate de Wizz Air în ultimul an, printre care se numără închiderea bazei din Abu Dhabi, o concentrare mai mare pe piața europeană și reducerea comenzilor pentru avioanele A321XLR. În trimestrul 4 din 2025, compania a marcat recepționarea aeronavei cu numărul 250 și a lansat o nouă clasă premium, denumită Wizz Class.

Provocările din Abu Dhabi

Retragerea din Abu Dhabi a fost o decizie dificilă, explicată de noul director comercial, Ian Malin. Acesta a subliniat că instabilitatea geopolitică a fost un factor major care a afectat predictibilitatea operațiunilor. Hai să vedem ce a declarat exact.

„Au existat mai multe provocări atunci când am analizat ieșirea din Abu Dhabi. Instabilitatea geopolitică din ultimii ani a făcut ca activitatea noastră să fie foarte volatilă, ceea ce ne-a afectat capacitatea de a opera o companie aeriană fiabilă. Vrem să devenim compania low-cost de încredere a Europei și nu putem face asta dacă suntem nevoiți să anulăm constant zboruri din cauza factorilor externi”, a punctat Ian Malin pentru publicația „AeroTime”.

Iar pe lângă problemele geopolitice, au contat și performanța motoarelor în condiții dificile și nivelul ridicat al competiției. În consecință, Wizz Air a ales să mute capacitatea din Orientul Mijlociu către piețe mai stabile precum Spania, Italia și Europa de Est. E drept că, deși este a treia cea mai mare companie aeriană din Europa (cu peste 250 de avioane), Wizz Air investește în continuare în creșterea notorietății, inclusiv prin parteneriate precum cel cu echipa de fotbal AS Roma.

Internet la bord, dar cu o condiție

Compania testează în prezent diverse soluții pentru internetul la bord, analizând inclusiv tehnologia oferită de Starlink. Dar există o condiție esențială. Reprezentanții Wizz Air subliniază că serviciul va fi implementat doar dacă nu va duce la creșterea costurilor pentru pasageri. V-ați gândit vreodată cum ar fi posibil așa ceva?

Ei bine, se ia în calcul finanțarea serviciului prin reclame sau sponsorizări. Beneficiile ar fi multiple: de la promovarea și vânzarea de produse suplimentare la bord, până la posibilitatea plăților în timp real și o comunicare mult mai eficientă între membrii echipajului și pasageri.

Modernizare completă până în 2028

Pe lângă internet, Wizz Air a anunțat lansarea clasei premium Wizz Class și testează zboruri cu conexiuni, în parteneriat cu Dohop. Accentul se pune și pe digitalizarea vânzărilor și pe colaborarea cu agențiile online pentru a simplifica experiența clienților.

Planurile sunt clare.

Pe plan operațional, obiectivul este depășirea rivalului Ryanair în ceea ce privește eficiența costurilor, un scop ce va fi atins prin modernizarea flotei și rezolvarea problemelor tehnice. Conform estimărilor interne, problemele flotei vor fi soluționate până în 2027, iar tranziția completă la o flotă formată exclusiv din aeronave moderne este planificată pentru anul 2028.