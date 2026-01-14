Panica e mare in birourile directorilor executivi, mai ales in zona finantelor. Toti tin cu ochii pe investitiile masive in inteligenta artificiala (AI). De fapt, teama de a nu ramane in urma e principalul motiv pentru care se arunca atatia bani, chiar daca rezultatele nu se vad imediat. Un exemplu clar e Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan, care a raspuns scurt si la obiect cand a fost intrebat despre rentabilitatea investitiilor in tehnologie: „Trust me.”, conform Business Insider.

Dimon cere incredere, dar explica si de ce

Raspunsul lui Dimon a venit in timpul teleconferintei despre rezultatele financiare ale JPMorgan pentru al patrulea trimestru. Banca se asteapta sa cheltuie cu vreo 9,7 miliarde de dolari mai mult anul asta fata de 2025. Dimon n-a cerut doar incredere oarba actionarilor, ci a subliniat amenintarea venita din partea concurentei si a companiilor fintech. Practic, a argumentat ca investitiile in tehnologie si AI sunt mult mai importante decat sa te concentrezi pe reducerea cheltuielilor. Si, trebuie sa recunoastem, JPMorgan e lider in ceea ce priveste maturitatea AI pe Wall Street, conform indicelui AI al Evident.

FOMO dicteaza bugetele AI

Argumentul lui Dimon nu e singular, sa fim seriosi. Multe companii vor justifica cheltuielile uriase in AI cu aceeasi logica: fiecare dolar pe care nu-l investesc e un dolar pe care concurenta il va cheltui, iar asta ar putea face diferenta dintre succes si faliment. „I’d rather go down swinging in the AI wars than not enter the fray at all”, ar spune unii, adica mai bine sa pierzi luptand decat sa stai deoparte fara sa ridici un deget. Nu e neaparat o strategie ideala, dar e usor de inteles de unde vine aceasta mentalitate.

Plafonarea ratelor la carduri, o alta bataie de cap

Pe langa investitiile in AI, JPMorgan are o alta problema pe cap: propunerea fostului presedinte Donald Trump de a plafona ratele dobanzilor la cardurile de credit. CFO-ul bancii a declarat ca aceasta masura ar putea obliga JPM sa isi reconsidere intregul model de afaceri. „The credit card rate cap proposed by President Donald Trump could force JPM to rethink its business entirely”, a spus acesta. Si JPMorgan nu e singura companie care si-a exprimat ingrijorarea cu privire la aceasta propunere. Volumul vanzarilor de servicii de carduri ale JPMorgan a fost de aproximativ 360 de miliarde de dolari in ultimul trimestru, deci miza e una uriasa.

Consecintele plafonarii ratelor

Oponentii propunerii lui Trump avertizeaza ca plafonarea ratelor la cardurile de credit ar putea avea efecte negative. Daca creditorii nu pot percepe rate mai mari pentru debitorii cu risc ridicat, vor limita pur si simplu creditul oferit in loc sa scada ratele. Si cum oamenii nu se vor opri din a imprumuta bani, vor cauta alternative, cum ar fi imprumuturile personale, ceea ce ar putea transforma anul 2026 intr-un an profitabil pentru creditori precum SoFi. „If lenders can’t charge higher rates to riskier borrowers, they’ll just limit the credit they offer them instead of lowering their rates”, spun analistii.