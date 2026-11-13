Hackerii nord-coreeni au furat criptomonede de peste 400 de milioane de dolari prin apeluri video false, în cele 18 luni încheiate la 12 noiembrie 2026, potrivit FBI. Țintele principale au fost oameni care lucrează cu criptomonede și dezvoltatori de programe.

Departamentul de Justiție al SUA a anunțat pe 12 noiembrie că autoritățile au perturbat infrastructura folosită de atacatori. FBI a confiscat peste 900 de înregistrări video cu victime, pe care hackerii le foloseau pentru a păcăli alte persoane.

Cum începea furtul într-un apel video

Atacatorii trimiteau invitații de pe conturi furate, inclusiv de pe platforme folosite la serviciu. Persoana vizată ajungea la o copie a unei aplicații de apeluri video și vedea o înregistrare cu cineva cunoscut. Apoi apărea o falsă problemă de sunet și i se cerea să deschidă un link ori să ruleze un program pentru a o rezolva.

Programul instalat astfel le dădea hackerilor acces la dispozitiv. Ei puteau lua criptomonedele accesibile de pe acesta și cuvintele secrete folosite pentru recuperarea unui portofel digital. De asemenea, puteau intra în conturile victimei, inclusiv în cele folosite la serviciu.

FBI numește schema FaceStealer și o descrie drept „a highly effective social engineering scheme”, o înșelăciune care se sprijină pe încrederea în persoana văzută în apel. Hackerii înregistrau la rândul lor apelul și foloseau imaginea noii victime pentru a ajunge la contactele ei.

Furtul putea avea loc și după câteva luni

În unele cazuri raportate de FBI, hackerii au furat criptomonede la câteva luni sau la peste un an după ce au intrat prima dată în dispozitiv. Ei au urmărit creșterea sumelor din portofele înainte de a lua banii.

Accesul obținut printr-un angajat putea fi folosit și pentru a intra în rețeaua firmei. Atacatorii vizau și conturile dezvoltatorilor care întrețin programe folosite de alți oameni, ceea ce putea extinde atacul dincolo de portofelul persoanei chemate la apel.

Ce face persoana care a instalat programul

Pentru cine bănuiește că a rulat programul cerut în apel, FBI recomandă acești pași, în această ordine:

Mută criptomonedele într-un portofel nou, creat pe un dispozitiv care nu a fost folosit pentru a vorbi cu atacatorii. Noul portofel trebuie să aibă alte cuvinte secrete de recuperare.

Schimbă parolele conturilor, închide sesiunile deja deschise și adaugă verificarea printr-un al doilea pas la conectare. Recuperează conturile compromise sau cere închiderea lor.

Anunță contactele și angajatorul, astfel încât înregistrarea apelului și conturile compromise să nu fie folosite pentru a-i păcăli.

Raportează cazul la centrul american pentru plângeri privind infracțiunile pe internet, IC3, folosind termenul „FaceStealer”.