Surpriză în lumea finanțelor! Bankinter, o bancă spaniolă cu greutate, a decis să facă pasul spre activele digitale. Mai exact, a achiziționat o participație minoritară în Bit2Me, un exchange de criptomonede care deja are susținători importanți. Vorbim aici de Tether, emitentul de stablecoin-uri, dar și de alte instituții financiare. Potrivit Cointelegraph, mișcarea asta arată clar că băncile tradiționale încep să țină cu dinții de piața crypto.

O finanțare zdravănă pentru Bit2Me

Investiția Bankinter vine după o rundă de finanțare de 35 de milioane de dolari, anunțată în august. La acea rundă au pus umărul și Tether, dar și BBVA, o altă bancă spaniolă importantă. Scopul principal al acestor investiții, spune Bankinter, este de a „achieve technological and knowledge synergies”, dar și de a ajuta Bit2Me să se extindă în Spania și în Uniunea Europeană. Se pare că Bit2Me are planuri mari, iar banii sunt vitali ca să le pună în aplicare.

Un concurent serios pe piața europeană

Finanțarea de 34 de milioane de dolari e una dintre cele mai mari din Europa pentru un exchange de criptomonede. Ca să înțelegem mai bine, e pe locul al patrulea, după cele trei runde de investiții ale platformei austriece Bitpanda, care au strâns 263 de milioane de dolari, 170 de milioane de dolari și, respectiv, 52 de milioane de dolari. Asta ne arată că Bit2Me nu e un jucător de duzină și că investitorii importanți tin cu ochii pe el.

Autorizație MiCA, un plus de încredere

Mai e un aspect important: Bit2Me a devenit prima companie fintech de limbă spaniolă care a primit autorizație de la Comisia Națională a Pieței de Valori Mobiliare din Spania (CNMV) ca furnizor de servicii de cripto-active, conform Regulamentului european privind piețele de cripto-active (MiCA), din iulie 2025. Asta înseamnă că Bit2Me respectă regulile europene și că e un partener de încredere pentru instituțiile financiare mari.

Colaborare, nu neapărat competiție

Pablo Casadío, chief financial officer la Bit2Me, a subliniat cât de importantă e colaborarea asta: „This alliance confirms that banks can take advantage of our deep know-how in the sector to enhance their offer.” Adică, în loc să se bată cap în cap, băncile pot profita de experiența Bit2Me în domeniul cripto. Casadío a mai adăugat că „technological and regulatory solidity” a Bit2Me o face un partener ideal pentru entitățile financiare mari care vor să profite de ecosistemul crypto în plină dezvoltare.

Băncile se aruncă tot mai mult în crypto

Investiția Bankinter în Bit2Me vine într-un moment în care tot mai multe bănci mari intră pe piața criptomonedelor cu diverse oferte. De pildă, Standard Chartered se gândește să lanseze o platformă de prime brokerage crypto, iar Morgan Stanley a depus cerere pentru lansarea unui ETF Ether (ETH), fiind a treia oară când încearcă cu un ETF crypto. Iar Bank of America a aprobat patru ETF-uri spot Bitcoin (BTC) pentru recomandare prin intermediul celor 15.000 de consilieri de avere. Se pare că băncile nu mai stau pe margine, ci explorează la maximum oportunitățile din lumea crypto.