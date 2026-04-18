Două dintre cele mai mari burse de criptomonede, Binance și Bitget, au demarat investigații privind activitatea de tranzacționare a tokenului RAVE. Decizia vine după ce o creștere explozivă de 4.500% într-o singură săptămână a dus la lichidări de 44 de milioane de dolari și a ridicat suspiciuni de manipulare orchestrată din interior.

Anchete demarate de giganții crypto

Reacțiile oficiale nu au întârziat să apară. Gracy Chen, CEO-ul Bitget, a confirmat că bursa a „început să investigheze” problema, în timp ce CEO-ul Binance, Richard Teng, a declarat public că platforma sa analizează, si, afirmațiile. Teng a adăugat că Binance își va face „întotdeauna” datoria de a examina semnele de conduită necorespunzătoare pe piață. O altă bursă, Gate, a fost menționată în investigația inițială realizată de detectivul on-chain ZachXBT.

Iar pentru a adăuga presiune, ZachXBT a oferit personal o recompensă de 10.000 de dolari pentru avertizorii de integritate care oferă în privat dovezi despre părțile implicate în această schemă.

O creștere explozivă și o concentrare suspectă

Micul proiect a explodat la începutul săptămânii, ducând la lichidarea într-o singură zi a unor poziții în RAVE de peste 44 de milioane de dolari, majoritatea fiind pariuri pe scăderea prețului (short). Aceste lichidări au urmat unei creșteri de 4.500% pe parcursul a șapte zile.

Dar cifrele din spate sunt și mai grăitoare.

La momentul respectiv, aproape 90% din oferta totală de RAVE era concentrată în doar trei portofele Gnosis Safe. Anchetatorii au semnalat, si, transferuri de milioane de tokenuri către burse cu puțin timp înainte ca raliul să înceapă. Până la urmă, cum a fost posibil ca un token care s-a tranzacționat sub 0,50 dolari pentru cea mai mare parte a existenței sale să sară de la 0,30 dolari la peste 6 dolari într-o singură zi, pentru ca apoi să urce la un vârf de peste 27 de dolari? La apogeu, valoarea de piață a RAVE a depășit pentru scurt timp 6 miliarde de dolari, înainte de a se prăbuși. Acum, tokenul a scăzut cu peste 50% față de maximul său și cu 30% în ultimele 24 de ore.

Schema „Momește și lichidează”

O altă ipoteză se concentrează pe un tipar descris de unii drept „momește și lichidează”. Ideea e simplă: transferurile vizibile de tokenuri către burse sugerează o presiune de vânzare, atrăgând traderii să deschidă poziții short. Dacă acele tokenuri sunt ulterior retrase în timp ce prețurile cresc, vânzătorii în lipsă sunt forțați să cumpere înapoi la prețuri mai mari, alimentând și mai mult câștigurile celor din spatele mișcării. E drept că aceste afirmații rămân nedovedite, dar concentrarea ofertei sugerează că este o posibilitate reală.

Rapoartele din comunitate au legat proiectul și de personaje asociate cu alte proiecte crypto anterioare, inclusiv ARPA și Bella Protocol, deși aceste conexiuni (neconfirmate independent) nu au primit un răspuns public din partea persoanelor vizate.

Poziția oficială a RaveDAO

Confruntat cu acuzațiile, RaveDAO a reacționat printr-o postare pe rețelele de socializare, afirmând că echipa „nu este angajată și nici responsabilă pentru acțiunea recentă a prețului”.

Numai că echipa nu a adresat acuzațiile specifice privind concentrarea ofertei sau milioanele de tokenuri transferate pe burse înainte de creșterea masivă. Totuși, au confirmat că intenționează să lichideze porțiuni din tokenurile deblocate „atunci când este cazul”.

RaveDAO a mai spus că „explorează modele adecvate, inclusiv blocări declanșate de preț sau de performanță, care leagă stimulentele echipei de creșterea ecosistemului”, fără a se angaja la un mecanism sau un calendar specific.